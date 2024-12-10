Gaziantep\'te çıkan silahlı kavgada hamile kadın bebeğiyle beraber hayatını kaybetti

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"Kendini takdim etsene oğlum, soyadın ne?"

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde kan donduran anlar yaşandı. İddiaya göre; husumetli iki aile arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ortalık savaş alanına dönerken taraflar birbirine silah, sopa, tekme ve tokatlarla saldırdı.

HAMİLE KADIN BEBEĞİYLE BİRLİKTE HAYATINI KAYBETTİ

Olayda, 11 yaşındaki E.N. ile 1 çocuk annesi hamile Şahide Zurnacı (27) kurşunların hedefi olarak ağır yaralandı. Nizip Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Zurnacı, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen bebeğiyle beraber hayatını kaybetti. Zurnacı'nın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Aileler arasındaki kavga güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki tarafın da birbirine silah, sopa, tekme ve tokatla saldırma anları yer aldı. Yaşanan panik anları da kameralara yansıdı. Çevredeki vatandaşların, "Çocuk kafadan vuruldu, çabuk polisi arayın" sözleri vicdanları yaraladı. 11 yaşındaki çocuğun hastaneye yetiştirilmeye çalışıldığı anlar da görüntülerde yer aldı.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.