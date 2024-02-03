Nuh Albayrak Yazdı: \'\'Devlet nerede\'\' diye soranlar nerede?

İletişim Başkanlığı tarafından 6 Şubat depreminin yıl dönümünde düzenlenen organizasyona katılım sağlayan Gazeteci ve Yazar Nuh Albayrak programı değerlendirdi. Çoğu yabancı 70 gazeteci, Gaziantep, Nurdağı, İslahiye, İskenderun, Hatay ve Adana gibi deprem bölgelerini ziyaret etti.
Gazeteci Nuh Albayrak, bugünkü yazısında 6 Şubat depremi sonrasında yapılanları değerlendirdi.
Yazısında deprem bölgesindeki vatandaşların yaşadığı zorluklara değinene Albayrak, vatandaşların barınma, gıda ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.
İşte Albayrak'ın köşe yazısında ki bazı detaylar:
"Eski canlı ve renkli günlerine doğru hızla ilerleyen Hatay'da ise Vali Mustafa Masatlı, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, bütün kurumların bir yıldır yürüttüğü farklı çalışmaları ve gelinen aşamayı aktardı.
6 Şubat Salı günü Hatay'da da 7275 kalıcı konut için kura çekimi yapılacak ve teslimatlar peyderpey devam edecek. Ayrıca kırsal kesimde de çok şirin köy evleri inşa edilmiş ve depremzedelere verilmiş.
6 bin 180 işyeri de Hatay'ın ekonomisini tekrar güçlendirmek için devreye girmiş. Dün ziyaret ettiğimiz 400 yataklı çelik konstrüksiyon modern Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi de bugün hizmete giriyor.
Elbette eksikler ve hâlâ devam eden mağduriyetler var. Zaten çalışmalar da yoğun şekilde devam ediyor. Ancak alınan mesafeyi, felâketin boyutlarını düşünerek değerlendirmek gerekir. Kaldı ki, ilk günlerde buralara gelip, depremzedeleri tahrik etmek için fırsat kollayanlar, bir daha buralara uğramamış. Bu durumda bu "ucuzlukçu" simsarlara, "Peki siz ne yaptınız?" diye sormak gerekir.
Hakeza, beraber dolaştığımız özellikle Batılı gazeteciler de tıpkı "içimizdeki yabancılar" gibi "bağcı dövme" peşindeydi. Mağduriyetlerin giderilmesi konusunda bir yıl boyunca alınan mesafeyi, deprem sonrası verilen sözlerin ne ölçüde gerçekleştiğini sorgularsınız! Eksikleri sorarsınız! Ama gelin görün ki, Le Monde'un Fransız muhabiri, hâlâ 6 Şubat sabahı askerlerin enkaz kaldırma çalışmalarına katılıp katılmadığını merak ediyor!
Gaziantep Valisi Sayın Çeber'in, "Depremden sonraki günlerde sivil ve siyasîlerin yoğun ilgisi vardı. Özellikle, 'Burada devlet yok' şeklinde video çeken siyasilerin ilgisi devam ediyor mu?" soruma verdiği cevap, bu istismarcı yaklaşımın deprem bölgesinde de büyük üzüntüyle karşılandığını gösteriyor:
"O günlerde samimiyetle yardıma koşanlar hâlâ yanımızda! Ama buraya görüntü vermek ve devleti eleştirmek için gelenler, eleştirecek bir şey bulamayınca bir daha uğramadı" diyen Çeber'in, "Bu soruyla bizi duygulandırdın" ifadesi tam da anlatmaya çalıştığımız şeydi!
'İşte, sahadaki tespitlerim ve en yetkili mercilerin teşhisleri üzerine ben de "Devlet burada! 'Devlet nerde' diye bağıranlar nerede?" diye soruyorum" diyerek yazısını sonlandırdı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde 2 ay içinde 75 bin konutun teslim edileceğini ve yıl sonuna kadar 200 bin evin teslim edilmiş olacağını açıkladı.
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Son Dakika › 3.Sayfa › Nuh Albayrak Yazdı: ''Devlet nerede'' diye soranlar nerede? - Son Dakika
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