Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 27. Yapı Kredi Afife Jale Tiyatro Ödülleri'ne akılalmaz bir hata meydana geldi. 2025 yılında hayatını kaybedenler arasında ünlü oyuncu Alper Atak'ın ismi de anıldı. Hayatının şokunu yaşayan Atak sosyal medya hesabı üzerinden hukuki süreç başlatacağını duyurdu.
8.10.2025
SON DAKİKA: Ödül töreninde akılalmaz hata! Ünlü oyuncun ismi hayatını kaybedenler arasında anıldı - Son Dakika
