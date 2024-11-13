Ödüllü genç balerin evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Ödüllü genç balerin evinde ölü bulundu

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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde bale eğitimi gören, henüz 18 yaşındaki ödüllü balerin Eylül Sıla Ilgaz, ailesinin evinde odasında birbirine bağlanmış sırt çantası askısıyla tavanda asılı halde ölü bulundu. Ölüm nedeninin tespiti için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen genç balerinin kesin ölüm nedeni, otopsi incelemesinin ardından belirlenecek.

13.11.2024 08:48
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Olay, dün saat 12.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bale Bölümü öğrencisi Eylül Sıla Ilgaz, ailesiyle kahvaltı yaptıktan sonra odasına geçti. Burada bir süre vakit geçiren Eylül Sıla Ilgaz'ın odasına giren annesi Sibel Ilgaz kızını, birbirine bağlanmış sırt çantası askısıyla tavanda asılı halde buldu. Anne, önce bıçakla çantanın askısını kesti ardından da durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Ilgaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ödüllü genç balerin Eylül Sıla Ilgaz evinde ölü bulundu

ÖLÜM ŞÜPHELİ BULUNDU: ANNE İLE BABA EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili çalışma başlatırken, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemeleri sonucunda Eylül Sıla Ilgaz'ın ölümü şüpheli bulundu. Bunun üzerine, genç kızın annesi Sibel Ilgaz ve babası Barış Ilgaz ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, Eylül Sıla Ilgaz'ın kahvaltıdan sonra annesiyle tartıştığı ve ardından odasına geçtiği bilgisine ulaşıldı.

Ödüllü genç balerin Eylül Sıla Ilgaz evinde ölü bulundu

Eylül Sıla Ilgaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç balerinin kesin ölümü burada yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacak.

ALTIN MADALYA SAHİBİ BALERİNDİ

Öte yandan, dünyaca ünlü bir balerin olma hayali olduğu öğrenilen Eylül Sıla Ilgaz'ın, 2016 yılından bu yana katıldığı 8 ayrı yarışmadan 1 altın, 2 de gümüş madalya kazandığı ortaya çıktı. Annesi Sibel Ilgaz'ın öğretmen, babası Barış Ilgaz'ın ise inşaat mühendisi olduğu öğrenildi.

Ödüllü genç balerin Eylül Sıla Ilgaz evinde ölü bulundu

Olayla ilgili konuşan Eylül Sıla Ilgaz'ın komşusu Mert Can, "Bizim yan binamızda oturuyor. Balerindi, çok da güzel bir hayatı vardı. Sabah annesi asılı bulmuş. Takdiri ilahi bilmiyorum ama bu durumlar zor. Çantanın askıları oluyor, onları birbirine bağlamış. Öyle gerçekleşmiş diye duyum aldık. Olay yeri inceleme geldi. Her durum için ayrı ayrı yerlerden ekipler geldi" dedi.

Ödüllü genç balerin evinde ölü bulundu

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