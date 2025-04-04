Önce sokakta önlerini kestiği eski nişanlısı ile annesini, sonra da kendini vurdu; 2 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Yeni Mahalle Mahallesi'nde Necat Yorğun isimli erkek, sokak ortasında önünü kestiği eski nişanlısı Selen Sakın ile annesi Medine Serpil Kaynak'a, yanında bulunan tabancayla ateş etti.

AYNI SİLAHLA KENDİNİ DE VURDU

Anne- kız kanlar içerisinde düşerken, aynı silahı göğsüne dayayan Yorğun, kendini de vurdu.

KENDİSİ VE ESKİ NİŞANLISI ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Selen Sakın'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan Kaynak ile saldırgan Yorğun ise yapılan ilk mücadelenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yorğun da yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede ayrıca, 2 otomobile de kurşun isabet ettiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.