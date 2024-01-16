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Osmaniye'de şehit aileleri ve gaziler, terörü lanetledi - Son Dakika
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Osmaniye'de şehit aileleri ve gaziler, terörü lanetledi

Osmaniye'de bir araya gelen Şehit aileleri ve gaziler, yaptıkları basın açıklamalarıyla terörü lanetlediler.

16.01.2024 - 17:33,
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İla, "Terör örgütünü destekleyen, kimlik yoksunlarını gazi meclisten çıkarın"

YALOVA - Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şube Başkanı Özcan İla, "Terör örgütünü destekleyen, kimlik yoksunlarını gazi meclisten çıkarın" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirildi. Yalova'da Şube Başkanı Özcan İla yaptığı açıklamada, PKK'nın hiçbir insani ve ahlaki değeri olmayan, 40 yıldır alçak ve kalleşçe saldırılarına devam eden bir terör örgütü olduğuna vurgu yaptı.

PKK'nın cani yüzünü son olarak Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Kilit Harekatı bölgesinde devam ettiğini söyleyen İla, açıklamasında şunları kaydetti. Örgütün cani yüzünü 22-23 Aralık 2023 günü 12 ve 12 Ocak 2024 günü de 9 kahraman askerimizi şehit ederek gösterdiğini ifade eden İla, şöyle konuştu:

"Bu menfur saldırıları lanetliyoruz. Her karış toprağı şehit kanıyla sulanan aziz vatanımızın başı sağ olsun. Bu topraklar ilelebet bize vatan olsun diye 21 vatan evladımız şehit oldu. 21 can, 21 evlat, 21 ocak, 21 yiğit. Bu büyük acıyla yandık kavrulduk. Tüm Türkiye yüreğinde hissetti. Üzüntümüz kadar öfkemiz de büyük. Bugün gün aymadı, güneş doğmadı cennet vatanımızın üstüne. Ateş düştüğü yeri değil, tüm Türkiye'yi yaktı. bugün milletin meclisinin önünden, meclise sesleniyoruz, eğer şehitlerimize bir vefa borcunuzun olduğunu düşünüyorsanız, eğer bizlere karşı samimiyseniz, önce Türkiye Büyük Millet Meclisinin içinde terör örgütünü destekleyen, kimlik yoksunlarını gazi meclisten çıkarın. Eğer bunları yapmazsanız, baş tutanın, başı kesilmedikçe bu terör bitmez, eli kanlı bebek katili idam edilmedikçe bu terör bitmez. Siyasi uzantıları mecliste bulunduğu sürece bu terör bitmez. Teröristlerin ve birinci derecede yakınlarının mal varlıklarına el konulmadıkça bu terör bitmez. Tüm işletme ruhsatları iptal edilmedikçe bu terör bitmez. Örgüt ve sempatizanlarının, siyasi uzantılarının, sosyal güvenceleri iptal edilmedikçe bu terör bitmez. Yurt dışında yaşayan ve teröre destek verenlerin ülkeye girişleri ve tatil yapmaları engellenmedikçe bu terör bitmez. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kast edenlerin ömür boyu siyaset yapmasına engel olunmaz ve tüm mal varlıklarına el konulmazsa bu terör bitmez. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere, terör uzantısı partilerin katılmasına izin verilirse bu terör bitmez. Kısaca ve özetle aynı hatalar yapılmaya devam edilirse bu terör bitmez. 90 yıllarda terörle mücadele ederken, o yıllarda elimize doğan çocuklarımızı, bugün kucağımızda toprağa şehit vermemek için, bu tedbirleri almanız şart olmuştur. Her şeyimizi sizlere borçlu olduğumuz aziz şehitlerimiz, mübarek kanlarınızla yoğurduğunuz bu kutsal topraklarda, huzurla uyumanız için bizler, emanet ettiğiniz vatanımızı, bayrağımızı ve mukaddesatımızı gelecek nesillere koruyarak teslim edeceğimize söz veriyoruz. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun."

Osmaniye\'de şehit aileleri ve gaziler, terörü lanetledi
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de şehit aileleri ve gaziler, terörü lanetledi - Son Dakika


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