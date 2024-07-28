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Oto tamirhane çatışmasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Yakalanamayan şüphelilerin tehditlerine devam ettiği öğrenildi

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de bir oto tamirhanesinde 2 kişinin yaralandığı ve şüphelilerin olay yerinden kaçtığı silahlı çatışmaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ve bilgiler ortaya çıktı. Şüpheli şahısların işlek bir noktada olan oto tamir ve bakım merkezini haraca bağlamak istediği, işletme sahiplerinin karşı çıkması sonucu saldırı amaçlı olay yerine geldikleri iddia edildi. Saldırıyı gerçekleştiren şahısların işletme sahiplerine "size her gün bir cenaze vereceğim" diye tehdit mesajları attığı da öne sürüldü. Öte yandan ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüsüne silahlı çatışma anı anbean yansıdı.

Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde bulunan bir oto tamirhanesinde geçtiğimiz hafta bir silahlı çatışma yaşanmıştı. Çıkan çatışma sonucu 2 kişi yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçmıştı. Yaşanan çatışmayla alakalı yeni detaylar ve güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, oto tamirhane işletmecileri yaklaşık 3 ay önce cadde üzerine açılan bir araç kiralama şirketine ait otomobillerin tamir ve bakımlarını yaptıklarını, en son bir araçta kaput işlemi yapıldığı ancak şahısların 'motordaki arıza giderilmedi' diyerek kendilerini haraca bağlamaya çalıştıklarını öne sürdü. İşyerine çökme girişimine işletmeciler karşı çıkınca iddiaya göre 'yağma', 'suç örgütü kurma', 'cinayete teşebbüs' gibi birçok suçtan kaydı olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen sözde Karadağlar Suç Örgütü lideri Erhan Karadağ işletmecileri arayarak "Sizden bu aracın parasını katlayarak alacağım, 2 saat bekleyin" dedi. İddiaya göre kapanan telefondan yaklaşık 2 saat sonra, 3 kişi bir otomobil ile işyerine gelerek ateş etmeye başladı. Saldırganlardan biri araçtan inerek işyeri içerisine doğru ateş ederek koştu. İşyeri girişinde oturan bir personel yere çökerek adeta ölümden döndü. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda personele ateş etmek için bankonun arkasına geçen saldırganın silahının tutukluk yaptığı esnada kaçmaya çalıştığı ve çıkan kurşunlarla yara aldığı görüldü. Görüntülere saldırıyı gerçekleştiren şahsın geldiği araca geri binemeden yere yığıldığı, diğer şüphelilerin ise olay yerinden kaçtığı anlar da yansıdı.

Şüpheliler yakalanmadı, tehdit mesajları devam ediyor

Yaşanan çatışmada yaralanan 2 kişinin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan iddiaya göre saldırıyı planlayan ve şüphelileri azmettirdiği öne sürülen Erhan Karadağ tarafından oto tamirhane işletmecilerine "Size her gün bir cenaze vereceğim" şeklinde mesajlar atıldı. İş yeri sahipleri yetkililerden yardım isterken, polisin olaya karışan şahısları yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

Kurşunların isabet ettiği nokta görüntülendi

Dakikalarca süren ve şans eseri yoldan geçen birinin yaralanmadığı dükkana isabet eden kurşunlar kameraya yansıdı. Görüntülerde kurşunların isabet ettiği iş yerindeki bazı kısımların adeta delik deşik olduğu görüldü.

"Bu parayı sizden misliyle geri alacağız" diye tehdit etmişler

Çatışmanın yaşandığı işletmenin ortaklarından olan Ali Yavuz Başak "Bu şahıslar daha önce bize araçlarının kaportasında problem olduğunu belirterek tamire bıraktılar. Daha sonra araçlarının motor kısmında arıza olduğunu belirterek ustalarımızla tartışmaya başladılar. Ancak bizim müdahale ettiğimiz bir şey değildi zaten bu arıza. Sonrasında şu anda hastanede tedavi altında olan benim işletme ortağım olan kişiyle telefonda bir tartışma yaşamışlar. '2 saat sonra bu parayı sizden misliyle geri alacağız' şeklinde tehdit etmişler. Sonra dedikleri gibi 2 saat sonra gelip dükkanımızı kurşunladılar. Biz şahısların kim olduğunu bilmiyoruz, buradaki kimse de bilmiyor. Öyle bir şey yapabileceklerini düşünmemiştik. Onları hiç tanımıyoruz çünkü buralı değiller. Daha üç ay önce gelip burada bir dükkan tutmuşlar. Rent a car işleri yapmaya başlamışlar diye duyduk. Ama aynı şahıslar daha önce de aynı bu yöntemi kullanarak işletmeleri kurşunlama veya korkutma noktasında işlemler yapmışlar" ifadelerini kullandı.

"Her gün bir cenaze çıkartacağız"

Başak, olayın yaşandığı gün ile ilgili olarak şunları söyledi:

"O gün kırmızı bir araç geliyor dükkanın önüne park ediyor. Şahısların kendisi değil ama araç içerisinde muhtemelen uyuşturucu madde kullandığını tahmin ettiğimiz çocukları buraya yolluyorlar. Şahıs içeri giriyor karşılamada çalışan arkadaşımın üzerine yoğun bir ateş ederek yaklaşıyor. Arkadaşımız karşılama masasının altına saklanıyor o da oraya dönüp yine üzerine doğru ateş etmeye çalışıyor ve silah tutukluk yapıyor. Sonra kaçmaya çalışırken dışarıdan arkadaşları da ateş etmeye devam ediyor. Yoğun kurşunlar kendisine isabet ediyor ve geldiği araca binmeden yere yığılıp kalıyor. Sonra diğerleri kaçıp gidiyor. Biz burada bir mağduriyet yaşıyoruz şu anda. Arnavutköy'de bir yıl önce aynı olaylara karışmışlar ve aranmaları olduğunu öğrendik kendilerinin. Bizim arkadaşlarımıza hala 'dükkanınızı açtırmayacağız her gün bir cenaze çıkartacağız' diye mesajlar atıp tehdit etmeye devam ediyorlar. Polis yoğun şekilde çalışıyor biliyoruz, arayış devam ediyor, bulmaya çalışıyorlar. Ama bu süre zarfında da tedirginiz. Dükkanımızı açık tutmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.