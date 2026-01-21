Otobüste yer tartışmasında yolcuyu darbedip, "Komutanımı çağırın" dedi - Son Dakika
Otobüste yer tartışmasında yolcuyu darbedip, "Komutanımı çağırın" dedi

Otobüste yer tartışmasında yolcuyu darbedip, "Komutanımı çağırın" dedi
21.01.2026 17:39  Güncelleme: 17:52
Otobüste yer tartışmasında yolcuyu darbedip, "Komutanımı çağırın" dedi
Bursa'da belediye otobüsünde bir kişi, boş koltuk olmasına rağmen, yer verme nedeniyle tartıştığı başka yolcuyu darbetti. Saldırganın, darbettiği kişinin başında beklediği ve "Komutanımı çağırın" diye bağırdığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi belediye otobüsünde tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdü. Saldırganın o anlarda, "Komutanımı çağırın" diye bağırması cep telefonu kamerasına yansıdı.

TEKME TOKAT DÖVDÜ

Olay, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünde meydana geldi. Otobüste boş koltuk olmasına rağmen 2 yolcu arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine taraflardan biri, diğerini darbetmeye başladı.

Otobüste yer tartışmasında yolcuyu darbedip, 'Komutanımı çağırın' dedi

"KOMUTANIMI ÇAĞIRIN"

Otobüsteki diğer yolcular kavgayı izlerken, şüpheli, tartıştığı kişiye yumrukla saldırdı. Saldırgan, darbettiği kişinin başında durarak da çevredekilere, "Komutanımı çağırın" diyerek bağırdı. Diğer yolcular araya girip tarafları ayırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika 3-sayfa Otobüste yer tartışmasında yolcuyu darbedip, 'Komutanımı çağırın' dedi - Son Dakika

SON DAKİKA: Otobüste yer tartışmasında yolcuyu darbedip, "Komutanımı çağırın" dedi - Son Dakika
