Otobüste yer tartışmasında yolcuyu darbedip, 'Komutanımı çağırın' dedi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi belediye otobüsünde tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdü. Saldırganın o anlarda, "Komutanımı çağırın" diye bağırması cep telefonu kamerasına yansıdı.

TEKME TOKAT DÖVDÜ

Olay, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünde meydana geldi. Otobüste boş koltuk olmasına rağmen 2 yolcu arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine taraflardan biri, diğerini darbetmeye başladı.

"KOMUTANIMI ÇAĞIRIN"

Otobüsteki diğer yolcular kavgayı izlerken, şüpheli, tartıştığı kişiye yumrukla saldırdı. Saldırgan, darbettiği kişinin başında durarak da çevredekilere, "Komutanımı çağırın" diyerek bağırdı. Diğer yolcular araya girip tarafları ayırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.