Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti

Ender Kervancıoğlu:

Kadınlar eşlerine itaat etmemeye başladı. Saygı sadakat eksik. Ve sivri konuşuyorlar. Cinayetlerin sebepleri bu

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caps lock: Ne olursa olsun kardeşim. Kaldıramıyorsan insan gibi ayrılacaksın. Öldürmeyeceksin ! 29 8

sebahattin şentürk: Aynen öyle edep yok utanma yok 17 6

Oğuz Özen: Kesinlikle katılıyorum ha öldürmeye gerekçemi aşka değil kesinlikle karşıyım hepimizin anası bacısı karısı kızı var fakat, kadınlar günümüzde maalesef, çok dik kafalı eş be evlat yuva diye çoğunun derdi yok ağır tahrikler kocasına vs hakaretler onlarca madde sayabiliriz, bu kadar çok kadının öldürülmedi hem üzücü hem düşündürücü maalesef:((( 6 1