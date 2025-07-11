Oyuncu Kenan Çoban, Çanakkale'de çıkan yangına müdahale etti - Son Dakika
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Oyuncu Kenan Çoban, Çanakkale'de çıkan yangına müdahale etti

Oyuncu Kenan Çoban, Çanakkale\'de çıkan yangına müdahale etti
11.07.2025 20:43
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangına, 'Kurtlar Vadisi' dizisindeki 'Abdülhey' karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Kenan Çoban da müdahale etti. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin sevk edildiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Çoban, kırsalda yaşamayı tercih eden ve doğayla iç içe bir yaşam süren bir isim olarak biliniyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Tongurlu köyünde bir evin bahçesinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Oyuncu Kenan Çoban, Çanakkale'de çıkan yangına müdahale etti

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Oyuncu Kenan Çoban, Çanakkale'de çıkan yangına müdahale etti

ÜNLÜ OYUNCU DA ALEVLERE MÜDAHALE ETTİ

Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarına o sırada köyde bulunan ve ekranların fenomen yapımlarından 'Kurtlar Vadisi' dizisinde hayat verdiği 'Abdülhey' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Kenan Çoban da destek verdi.

Oyuncu Kenan Çoban, Çanakkale'de çıkan yangına müdahale etti

KENAN ÇOBAN KİMDİR?

Türk televizyon dünyasının sevilen yüzlerinden Kenan Çoban, 22 Ocak 1975'te Elazığ'ın Palu ilçesinde doğdu. Bir dönem muhasebecilikten çaycılığa kadar farklı işlerde çalışan Çoban, oyunculuğa tesadüfen adım attı. 2003 yılında "Kurtlar Vadisi" dizisinin setinde görevliyken, dizinin unutulmaz karakterlerinden 'Abdülhey'e hayat vermesiyle geniş kitlelerce tanındı.

Oyuncu Kenan Çoban, Çanakkale'de çıkan yangına müdahale etti

Ardından 'Kurtlar Vadisi Pusu', 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'Barbaroslar' ve 'Mehmed: Fetihler Sultanı' gibi dizilerde önemli roller üstlendi. Sinemada da 'Kurtlar Vadisi Irak' ve 'Bal Kaymak' gibi yapımlarda boy gösteren Çoban, oyunculuğunun yanı sıra spor ve doğayla iç içe bir yaşam sürüyor.

Trabzonspor taraftarı olan Kenan Çoban, İstanbul'da fidanlık işletip organik ürünlerle ilgileniyor.

Oyuncu Kenan Çoban, Çanakkale'de çıkan yangına müdahale etti

Kaynak: DHA

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Oyuncu Kenan Çoban, Çanakkale'de çıkan yangına müdahale etti - Son Dakika

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