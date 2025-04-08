Oyuncu Metin Yıldız'dan İmamoğlu sessizliğine yanıt: Çok yoğunum - Son Dakika
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Oyuncu Metin Yıldız'dan İmamoğlu sessizliğine yanıt: Çok yoğunum

Oyuncu Metin Yıldız\'dan İmamoğlu sessizliğine yanıt: Çok yoğunum

Oyuncu Metin Yıldız, görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin olarak neden sessiz kaldığına ilişkin olarak açıklama yaptı. 5 sene önce bir film için görüşmek istediğinde İmamoğlu'na ulaşamadığını söyleyen Yıldız, ''Beş senedir yoğun asla ulaşamıyoruz kendilerine. Şimdi buraya yazıyorum neden bir şey paylaşmıyorsun diyenlere. Soran olursa da söyleyin. Çok Yoğunum'' dedi.

08.04.2025 08:29
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'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ekibinde yer aldığı skeçlerle tanınan Metin Yıldız, tutuklanan Ekrem İmamoğlu için neden sessiz kaldığı eleştirilerine yanıt verdi. Daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çekilmiş bir fotoğraf karesini paylaşan Metin Yıldız, sessizliğinin nedeni olarak film için İmamoğlu'nu aradığını, İmamoğlu'nun ise telefonlarını açmadığını öne sürerek gerekçe gösterdi.

"KENDİSİNE OY VERMEK İÇİN 2 BİN KM YOL YAPTIM"

Henüz kimse yokken İmamoğlu'nun yanında olduğunu belirten Yıldız, "Kendisine oy vermek için 2 bin km yol yaptım, bir film için kendisini aradım; yazmadı, dönmedi. Tekrar aradım, mail attım fakat maalesef çok yoğundu kendileri. O gün yanında olmayanlarla bir takım sanatsal faaliyetler yürütüyordu." paylaşımını yaptı.

"ÇOK YOĞUNUM"

Yıldız, "Neden bir şey paylaşmıyorsun diyenlere... Soran olursa çok yoğunum" yanıtını verdi.

Yıldız'ın paylaşımı şöyle:

"Merhaba Arkadaşlar

Gerek sosyal medya hesaplarımdan gerek ise kişisel olarak yoğun bir talep alıyorum bu günlerde.. Vay efendim ben neden sessiz kalıyormuşum vay efendim neden paylaşım yapmıyormuşum vay efendim boykota çağrı yapmıyormuşum vay efendim vay vay ki vay..

Neden mi Söyleyeyim ;

Fotoğrafta elinde mikrofon olan arkadaşı hiç biriniz tanımıyordunuz..

Beylikdüzü Belediye Başkan Adayıydı yıl 2014 yanında ben vardım..

Kazandı

Aramadım Bir talepte bulunmadım..

2019'da Fatsa'daydım pandemi vardı Her Şey çok Güzel Olacak dedi inandım Anamı Babamı bıraktım 2000km yol yaptım oy verdim..

Kazandı

İki sene sonra

Bir sinema filmi Sanat için aradım Açmadı

Mesaj Attım

Dönmedi

Kalemini Aradım

Yazmadı

Cevap geldi

Beyefendi Yoğun

Tekrar aradım

Çok yoğun

Mail attım

Maalesef çok çok çok yoğun kendileri..

Beş senedir Yoğun asla ulaşamıyoruz kendilerine..

Bakıyorum

O gün yanında olmayanlar etrafında hepsi beraber yoğun bir takım sanatsal faaliyetler:)

Şimdi buraya yazıyorum Neden bir şey paylaşmıyorsun diyenlere..

Soran olursa da söyleyin..

Çok Yoğunum.."

Oyuncu Metin Yıldız'dan İmamoğlu sessizliğine yanıt: Çok yoğunum

3-sayfa, Sanat, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Oyuncu Metin Yıldız'dan İmamoğlu sessizliğine yanıt: Çok yoğunum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ummet Bulut:
    Şimdi hiç ulaşamazsınız, kendiside size ulaşamaz, Gardiyanlar la haber gönderebilirsiniz. 32 0 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Yürü git işine sen rte ye yalakalık yapmaya devam et belki TRT de dizilerde falan iş verirler sana malum kendileri gibi düşünmüyor diye sırf kendi düşüncesini ifade etti diye işlerine son verdiler insanların. Senin gibi çıkarcı tipler için en ideal yer orası. 3 17 Yanıtla
  • 5032Sy:
    her s... hıyar diyene 2000 km koşarsan sonu bu olur, başka ne bekliyordun 15 1 Yanıtla
  • Halis demir:
    hırsızla işim olmaz deseydin daha olgun bir davranış olurdu sadece kendi çıkarınız için bu durumu kullanmak hoş olmamış. 11 4 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Zaman sadece öncelik meseledir.Anliyoruz incinmissin ama değer verdiğine müsait olmuştur.Simdi gelelim size bu durum sizin zihniyetinizi değiştirmeyecek o yüzden kendinizi nimetten saymayın.Öncelikleri yolsuzluk hırsızlık terör örgütü başı olmak olmuştur.... 14 0 Yanıtla
  • Barış Osanmaz:
    kuru fasulye 3 3 Yanıtla
  • Fırat Duran:
    Biz de İstanbul'da çok bekledik. Ama gelmedi. 5 0 Yanıtla
  • Özkan S:
    Bu ülke düzelmez. Şu zaman yanındaydım bu zaman yanındaydım, demekki çıkar ilişkin varmış, yarınlar için destek vermişsin. Ekrem başkan yamuk adam olsaydı telini açar istediğin parayıda verirdi filmin için demi. Allahtan dürüst adam, sizin gibi çıkarcı nemacı insanlar zaten desteklemesin, 23 senedir bıktık yalamalardan... 0 3 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    İnsanların tepki göstermesi şart mı? Belki adam Ekrem'in arkasında değil. olamaz mı? 1 0 Yanıtla
  • Seçkin Tataroğlu:
    farklı da olsa doğruyu bulmuş yoğuncuk! 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Oyuncu Metin Yıldız'dan İmamoğlu sessizliğine yanıt: Çok yoğunum - Son Dakika
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