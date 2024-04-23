Diyanet İşleri Başkanı Arapça Soruya Tercüme İstedi - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Arapça Soruya Tercüme İstedi

Diyanet İşleri Başkanı Arapça Soruya Tercüme İstedi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bağdat'ta ziyaret ettiği külliyelerde bir muhabirin Arapça sorusuna Türkçe tercüme istedi. Sosyal medyada tepkilere neden olan bu durum, Erbaş'ın özgeçmişinde iyi derecede Arapça bildiğinin belirtilmesiyle çelişti.

23.04.2024 13:07  Güncelleme: 13:31
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Erbaş, Bağdat'ta Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından restore edilen Abdulkadir Geylani Külliyesi ve İmam-ı Azam Külliyesi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından Erbaş' mikrofon uzatan bir muhabirin Arapça olarak sorduğu soru için Erbaş'ın Türkçe tercüme istemesi dikkat çekti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler için, 'Diyanet İşleri Başkanı Arapça bilmiyor mu?' yorumu yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti kapsamında bölgeye giden isimler arasında yer aldı. Erbaş, Bağdat'ta bulunan Abdulkadir Geylani Külliyesi ve İmam-ı Azam Külliyesi'ni de ziyaret ederek temaslarda bulundu. Kameraların karşısına geçen Erbaş'a yöneltilen Arapça soruya Erbaş'ın tercüme istediği anlar ise ziyaretin önüne geçti.

MUHABİRİN ARAPÇA SORUSUNA TERCÜMAN İSTEĞİ

Rudaw muhabiri, Erbaş'a mikrofon uzatarak, "Selahaddin-i Eyyubi ve Şeyh Abdulkadir Geylani'nin İslam'a hizmetleri" hakkındaki Arapça soru sordu. Erbaş, soru karşısında çevresindekilere, "Türkçe olarak bir şey yapabilirseniz." diyerek sorunun tercüme edilmesini istedi. Yapılan tercümenin ardından ise Ali Erbaş, "Hepsi bizim için çok önemli. Selahaddin-i Eyyubi ve tüm büyüklerimiz bizim için çok önemli ve yapmış oldukları hizmetleri her zaman hayırla yad ediyoruz" yanıtını verdi.

Özgeçmişinde iyi derecede Arapça bildiği yazıyordu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Arapça soruya tercüme istedi

ÖZGEÇMİSİNDE İYİ DERECEDE ARAPÇA BİLDİĞİ YAZIYOR

Sosyal medyada kısa sürede yayılan o görüntülerin ardından, 'Diyanet İşleri Başkanı Arapça bilmiyor mu?' gibi pek çok yorum yapıldı. Ali Erbaş'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın resmi internet sitelerinde yer alan özgeçmişinde ise "İyi derecede Arapça ve Fransızca bilmektedir" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Özgeçmişinde iyi derecede Arapça bildiği yazıyordu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Arapça soruya tercüme istedi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Bağdat, Dini, 3.Sayfa, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyanet İşleri Başkanı Arapça Soruya Tercüme İstedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Arapça Soruya Tercüme İstedi - Son Dakika
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