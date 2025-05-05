Özgür Özel'e Saldırı: Şüpheli Hakkında Şok Edici Detaylar

Özgür Özel'e saldıran şüphelinin komşusu en son 2 yıl önce gördüğü Tengioğlu'nu ve 20 yıl önce işlediği cinayeti anlattı

HATAY - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran şüphelinin Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan eski komşusu Ahmet Öner, en son 2 yıl önce gördüğü Tengioğlu'nun kafasına koyduğu şeyi yapacağına dikkat çekerek, "Hayat şartlarının zorluğundan birisi bunu ikna etti diye düşünüyorum" dedi.

İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu (66), gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi'ne götürülmüştü. İçişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 2004 yılında çocukları Barış'ıve Mutlu'yusilahla vurarak öldüren, 2 çocuğunu da yaralayan şahsın müebbet hapis cezası aldığını ve 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığını açıklamıştı. Özel'e saldıran şahsın eski komşuları 2004 yılında yaşanan vahşeti ve Tengioğlu hakkında bildiklerini anlattı.

"Kafaya takmıştı, Selçuk çok değişik bir kişilik kafaya bir şeyi taktı mı onu yapar"

Tengioğlu'nun evlatlarını öldürdüğü gün eşinin baba evinde olduğunu ve yaşanan aile içi kavgalardan sonra olayın gerçekleştiğini anlatan şahsın üst kat komşusu Ahmet Öner, "Mahallemizden tanıyoruz, arkadaşımız. Yaşanan olaylar aile içi kavgayla başladı. Eşini eve davet etti, eşi eve gelmeyince krize girdi ve ardından istenmeyen olaylar yaşandı. Eşi eve gelmiş olsaydı bu olaylar yaşanmazdı. Kafaya takmıştı. Selçuk çok değişik biri, kafaya birini taktı mı onu yapar. Sorunları vardı, kafasında çeviriyordu. Sabah kalkıp, çocuklara sizinle bir şey konuşacağım deyip karşısına diziyor. Cinnet geçirince 2 çocuğa silahla ateş ediyor, 3. Yasemin dediğim en büyük kızı pencereden atlıyor. O ayağı kırılarak kurtuluyor, Gülşah'ın da boğazına bıçak dayıyor. O anda emniyet bunu ikna ediyor. Cinnet geçirmesiyle bu olay vuku buldu. Evine bağlıydı, 19 yıllık evliydi. 2 erkek, 3 kızı vardı. Olayın ardından aile İngiltere'ye taşındı. Çocuklarını cezalandırmak için saçlarını sıfıra vururdu, çocuklarını öldüreceği kimsenin aklına gelmezdi. Çok disiplinliydi ve ailesine bağlı bir insandı, ideal aile reisiydi" dedi.

"Hayat şartlarının zorluğundan birisi bunu ikna etti diye düşünüyorum"

Komşu Öner, Tengioğlu'nun hayat şartlarının zorluğundan dolayı başkası tarafından Özel'e saldırı için ikna edildiğini düşündüğünü belirterek "Olay olduğunda Bahar Apartmanı'nda oturuyordu. Evi kendileri almıştı, olay olduktan sonra 16 yıl içeride yattı ve sonra yanımıza geldi. Ben evlenip, yuva kuracağım diyerek İstanbul'a gitti. Bu işi neden yaptığını anlayamadım, yaşamak için parayla bu olayı yaptığını düşünüyorum. Aşırı kıskançtı. Kafasına koyduğunu evirir çevirir yapar. Birisi kendine bir şey yap dese yapmaz. Hayat şartlarının zorluğundan birisi bunu ikna etti diye düşünüyorum. 5 yıldır Beyoğlu'nda otellerde yaşıyordu, Selçuk sıradan biri değildi yaşamı kaliteliydi" ifadelerini kullandı.

"O da herkes kadar milliyetçi bir insandır ama bir siyasi görüşü olduğunu bilmiyoruz"

Çay Mahallesi'nde yaşayan 48 yaşındaki Mehmet Bahriyeli, Tengioğlu'nun milliyetçi bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek, "Selçuk ağabey bizden büyüktü, mahallesinin gençlerine sahip çıkardı. Kendi işinde gücündeydi, taksiciydi. 16 yıllık cezaevi geçmişi var, herkeste olacağı gibi onda da psikolojik sorunlar olmuştur. Biz de şaşırdık, Selçuk ağabeyin ideolojisi olan bir insan olmadığını biliyoruz. O da herkes kadar milliyetçi bir insandır ama bir siyasi görüşü olduğunu bilmiyoruz" dedi.