Minibüsçü, tartıştığı sürücüye bıçak çekti, müdahale etmek isteyen kadına tekme savurdu

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İstanbul'da hatlı minibüs şoförü ile servis minibüsü şoförü arasında çıkan tartışmada, sürücülerden biri eline aldığı bıçak ile diğer sürücünün yanına gitti. Bıçaklı şahıs kendisini engellemeye çalışan bir kadına da tekme attı. Yol ortasındaki dehşet anları yolcuların cep telefonu kamerası tarafından kayda geçti.

MİNİBÜSTEN BIÇAKLA İNEREK SÜRÜCÜNÜN YANINA GİTTİ

Pendik'te saat 15.00 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre hatlı minibüs şoförü ile servis minibüsü şoförü arasında trafik nedeniyle tartışma yaşandı. Yol ortasında aracını durduran minibüsçü elindeki bıçakla aracından indi. Tartıştığı şoförün yanına giden minibüsçü, elindeki bıçakla tehditler savurdu.

YOL ORTASINDA KADINA TEKME ATTI

Servisçi, sakinliğini koruyarak araçtan inmedi. O sırada öfkeden deliye dönen adamı bir kadının sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Ancak bıçaklı şüpheli, kadına tekme atarak saldırdı. Tartışma anında minibüste bulunan yolcular ise büyük panik ve korku yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.