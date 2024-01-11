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Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da pikniğe giden kişilerin içerisinde olduğu otomobil ile pikabın karıştığı kazada çocuk bakıcısı Kazakistan uyruklu kadın olay yerinde can verdi. Olay yerine koşan kızı ise acı manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı. Kazada yaralanan 1'i çocuk 3 kişi ise hastanelere kaldırıldı.

11.01.2024 - 16:12,  Güncelleme: 16:15
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Antalya'da otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada Kazakistan uyruklu kadın hayatını kaybetti.

PİKAPLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Kaza, saat 13.30 sıralarında Kemer-Antalya yolu Konyaaltı Bulvarı Küçük Çaltıcak Mevkiinde kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre; şehir merkezinden yola çıkarak kontrolsüz kavşaktan dönmek isteyen Magdelena Natalia Çalışkan idaresindeki 07 GH 358 plakalı Skoda Fabia model otomobil, Kemer istikametinden şehir merkezine doğru gelmekte olan Durmuş Karakuş kontrolündeki 07 GFU 99 plakalı Tata Exon plakalı pikap çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile otomobil yol kenarındaki demir bariyere vurup, yan döndü.

Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Magdelena Natalia Çalışkan özel bir hastaneye kaldırılırken, 3 yaşındaki Renan S. ise Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu

KAZAKİSTAN UYRUKLU KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Pikap sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Olay yerinde ekiplere kazanın nasıl meydana geldiğini anlatan Karakuş, kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüleceği öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde otomobilin yolcu koltuğunda oturan çocuğun bakıcısı ve yaralanan kadının arkadaşı Kazakistan uyruklu Ramilya İskenderova'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
Ramilya İskenderova

KIZI OLAY YERİNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bir sure sonra ise olay yerine hayatını kaybeden kadının kızı Firuze geldi. Otomobilden iner inmez, olay yerine koşan genç kız, acı manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı. Genç kızı olay yerinde bulunan ekipler teselli etti. Yapılan araştırmada ailenin Küçük Çaltıcak Plajına piknik yapmaya gittikleri öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
Kaynak: İHA
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Kazakistan, Çocuk, İtfaiye, Antalya, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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