Resmi olmayan sonuçlara göre DEM Partinin kazandığı PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketi Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, seçimlerin yenilenmesine karar verildi.
Yakılan oy görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından AK Partinin itirazını değerlendiren İlçe Yüksek Seçim Kurulu, seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Seçimin ise 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılması kararlaştırıldı.
Seçimlerin tekrar edilmesi kararına CHP'nin Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'dan tepki geldi. Tanal kararla ilgili paylaşımında "CHP ve diğer partilerin seçim sonuçlarına ilişkin haklı taleplerini geri çeviren seçim kurulları, AKP'nin itirazlarını ise Erdoğan'ı sevindirecek şekilde anında karara bağlıyor. Şimdi de DEM Parti'nin kazandığı Şanlıurfa Halfeti'de, yenilgiye uğrayan AKP'nin başvurusu üzerine seçimler iptal edildi. Milletten tokadı yiyen AKP, sandıkta kazanamadığı belediyeleri, masada ayak oyunlarıyla almaya çalışıyor" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketinde seçimler iptal edildi - Son Dakika
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