PKK elebaşı Abdullah Öcalan\'ın memleketinde seçimler iptal edildi

Mustafa POLAT:

Van’da dem partinin adayına yapılana nasıl toplumsal olarak haksızlık denildiyse; görüntülere göre ak partinin adayına da yapılan haksızlık. Seçimin yenilenmesi doğru karar.

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Özlem Yeter: Şu beğenmeyenler!! Yorumun neresi bir yerinize battı ? Hukuksuzluk mu olsun diyorsunuz? Adaletsizlik mi olsun diyorsunuz? Haksızlığı yapan öz kardeşim olsa Allah belasını versin.. 15 0