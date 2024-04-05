PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketinde seçimler iptal edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketinde seçimler iptal edildi

Geniş Video İzle

AK Parti'nin itirazı üzerine PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketi Halfeti'de DEM Parti'nin kazandığı seçim iptal edildi. İlçede seçimler 2 Haziran 2024 Pazar günü yeniden sandık kurulacak.

05.04.2024 16:08  Güncelleme: 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi olmayan sonuçlara göre DEM Partinin kazandığı PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketi Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, seçimlerin yenilenmesine karar verildi.

OY YAKMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yakılan oy görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından AK Partinin itirazını değerlendiren İlçe Yüksek Seçim Kurulu, seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Seçimin ise 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılması kararlaştırıldı.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketinde seçimler iptal edildi

CHP'Lİ TANAL'DAN TEPKİ

Seçimlerin tekrar edilmesi kararına CHP'nin Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'dan tepki geldi. Tanal kararla ilgili paylaşımında "CHP ve diğer partilerin seçim sonuçlarına ilişkin haklı taleplerini geri çeviren seçim kurulları, AKP'nin itirazlarını ise Erdoğan'ı sevindirecek şekilde anında karara bağlıyor. Şimdi de DEM Parti'nin kazandığı Şanlıurfa Halfeti'de, yenilgiye uğrayan AKP'nin başvurusu üzerine seçimler iptal edildi. Milletten tokadı yiyen AKP, sandıkta kazanamadığı belediyeleri, masada ayak oyunlarıyla almaya çalışıyor" ifadelerine yer verildi.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan\'ın memleketinde seçimler iptal edildi
Kaynak: İHA

Yüksek Seçim Kurulu, Abdullah Öcalan, Şanlıurfa, AK Parti, Halfeti, PKK, Terör, Yerel Haberler, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketinde seçimler iptal edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mustafa POLAT: Van’da dem partinin adayına yapılana nasıl toplumsal olarak haksızlık denildiyse; görüntülere göre ak partinin adayına da yapılan haksızlık. Seçimin yenilenmesi doğru karar. 127 10 Yanıtla Özlem Yeter: Şu beğenmeyenler!! Yorumun neresi bir yerinize battı ? Hukuksuzluk mu olsun diyorsunuz? Adaletsizlik mi olsun diyorsunuz? Haksızlığı yapan öz kardeşim olsa Allah belasını versin.. 15 0 Özlem Yeter: Yorumun neresi nerenize battı ? Size yapılınca haksızlık başkasına yapılınca olur böyle şeyler. Dönme dolap sizden daha az dönüyor. Haksızlık eden kardeşimse de Allah belasını versin. 0 0
  • Cihan CANKAYA: Su görüntü chpnin aleyhine olsa şimdi ne yaygara koparirlardi 31 18 Yanıtla Yusuf Şirin: Evet yaygara koparırdı ama seçim yenilenmezdi. 8 20
  • Alpaslan Akyüz: Bu ne saçma bir yazı? Şanlıurfa halfeti ilçesinde yazsanız herkes anlar Abdullah öcalanı katmaya ne gerek var 19 21 Yanıtla Kerim Dokuz: Şahsen ben yeni öğrendim bu bilgiyi , evet aslında gereksiz bir bilgi gibi görünüyor ama bu sayede bu bilgiye ulaşmış oldum açıkcası . 5 21
  • Mehmet Yağmur: CHP nin eline kaleşnikof alıp dağa çıkmadığı kaldı oy için:D 2 5 Yanıtla

17:22 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı
17:00 Bayramda İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olacak Bayramda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak
16:09 PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın memleketinde seçimler iptal edildi PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketinde seçimler iptal edildi
14:21 Şanlıurfa’da otomobil ile kamyon çarpıştı 1’i polis 4 kişi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı! 1'i polis 4 kişi hayatını kaybetti
14:04 Türkiye, Avrupa’da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA’yı askıya aldı Türkiye, Avrupa'da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA'yı askıya aldı
17:20 Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye net çağrı: Süper Kupa’ya tam kadro çıkın Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye net çağrı: Süper Kupa'ya tam kadro çıkın
15:38 Konu: Süper Kupa Ali Koç, TFF’yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti Konu: Süper Kupa! Ali Koç, TFF'yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti
15:08 MİT, PKKKCK-PYDYPG sorumlusu İpek Demir’i Suriye’den Türkiye’ye getirdi MİT, PKK/KCK-PYD/YPG sorumlusu İpek Demir'i Suriye'den Türkiye'ye getirdi
14:45 Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı
14:39 Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir “Baldız“ ve “Bacanak“ kısmı efsane Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir! "Baldız" ve "Bacanak" kısmı efsane
14:36 Tom Cruise’un Bugatti marka otomobil satın alması yasaklandı Tom Cruise'un Bugatti marka otomobil satın alması yasaklandı
14:01 2 yaşındaki Mehmet bebek, evde çıkan yangında hayatını kaybetti 2 yaşındaki Mehmet bebek, evde çıkan yangında hayatını kaybetti
13:56 Ne diyeceği merak konusuydu Ali Koç’u topa tutan Aziz Yıldırım’dan bomba Süper Kupa yorumu Ne diyeceği merak konusuydu! Ali Koç'u topa tutan Aziz Yıldırım'dan bomba Süper Kupa yorumu
13:16 Kabir ziyaretinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Kabir ziyaretinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 17:45:56. #1.13#
SON DAKİKA: PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketinde seçimler iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement