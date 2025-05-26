Polis memurunun şehit edildiği silahın izi sürüldü: 43 sanığa 22 yıl hapis talebi - Son Dakika
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Polis memurunun şehit edildiği silahın izi sürüldü: 43 sanığa 22 yıl hapis talebi

Polis memurunun şehit edildiği silahın izi sürüldü: 43 sanığa 22 yıl hapis talebi
26.05.2025 11:00
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İstanbul'da polis memuru Hakan Telli'nin şehit edilmesinde kullanılan suç aleti silahın araştırılması sonucu suç örgütüne ulaşıldı.

İstanbul'da polis memuru Hakan Telli'nin şehit edilmesinde kullanılan suç aleti silahın araştırılması sonucu suç örgütüne ulaşıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 43 sanık hakkında "İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

25 Ağustos 2023 tarihinde İstanbul Kağıthane'de polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği, bir polis memurunun ise ağır yaralandığı silahlı saldırıda kullanılan suç aleti silah ile ilgili inceleme başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında silahın üretimini ve dağıtımını yapan şahıslara operasyon düzenlendi. Türkiye'de birçok ilde eş zamanlı operasyon ile gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısı Muhammed Metehan Yazar tarafından yeni bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Düzenlenen iddianamede, soruşturma kapsamında M.Ç. isimli şahsın, Sancaktepe'deki aracı şahıslar üzerinden silahların satışını organize ettiği ve bağlantıda bulunduğu M.B.'in Sancaktepe'de "Baçik İnşaat Hırdavat" isimli iş yerinin sahibi olduğu ve silahların burada saklandığı tespit edildi. Aynı adreste çalışan E.K.'nin ise otomatik tabancaların montaj ve birleştirme işlemlerini yaparak karşılığında silah aldığı ve bunları piyasaya sürdüğü, M.E.'nin ise silahları gizli bölmelere taşıdığı ve M.Ç. ile birlikte hareket ettiği tespit edildi. E.T.'nin ise silahların temin sürecinde M.Ç. ile iş birliği yaptığı aktarıldı.

Birçok suçta kullanıldılar

Otomatik tüfeklerin Türkiye'de birçok ilde suçta kullanıldığı, bu nedenle emniyetin radarında olduğu belirtildi. Tüfeklerin, Makinalı tabanca ile birebir benzerlik gösterdiği ve Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde faaliyet gösteren Toprak Silah Sanayi AŞ'ye ait fabrikada, yasal silah üretiminin yanı sıra UTAŞ UT9-M benzeri yasadışı silahların da üretildiği kaydedildi.

Polis memuru silah ticaretinde bulundu

Yasa dışı şekilde temin edilen silah parçalarının Ö.D. aracılığıyla İstanbul'dan Ankara'ya hareket edeceği tespit edildi. Ö.D. silahları, yanında bulunan M.Ş. ve polis memuru M.K. ile birlikte 12 Aralık 2023 günü 00.40 sıralarında Ankara AŞTİ Otogar'ında G.T. ve Ş.Ç.'ye teslim etti. Yapılan kontrollerde 20 adet UTAŞ otomatik tabancalara ait şarjör ve koli üzerinde yazan numaranın ise H.A.D. adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Polis memurunun incelenen telefonunda G.T. ve İ.K. ile irtibat halinde oldukları, HTS analizinde ise Ş.Ç. ile G.T. isimli şahısla AŞTİ otogarında birlikte hareket ettiği tespit edildi.

Eş zamanlı operasyonlar yapıldı

Delillerin toplanmasının ardından sulh ceza hakimliklerinden kararlar alınarak 18 Nisan 2024 günü İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Düzce, Eskişehir, Kocaeli, Mersin, Samsun, Sakarya, Trabzon ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında, A.D.'nin Sancaktepe'deki adresinde yapılan aramada, bir tabanca ve buna ait boş bir şarjör ele geçirildi. A.D.'nin ikinci adresinde yapılan aramada ise suç unsuruna rastlanmadı. A.Y.'nin Ümraniye ilçesindeki adresinde yapılan aramada, 9x19 mm çapında fişek atabilen 33'lü şarjör, 2 adet 15'li şarjör ele geçirildi. Saat 06.40 sıralarında yakalanarak gözaltına alındı.

22 yıla kadar hapis talebi

İddianamede, 43 sanık hakkında 'İzinsiz Olarak Ateşli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokma İmal Etme Nakletme Satma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polis memurunun şehit edildiği silahın izi sürüldü: 43 sanığa 22 yıl hapis talebi - Son Dakika

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