Polisten film gibi operasyon: Yolcu gibi bindiği otobüste kadın hırsıza Adana'dan Bursa'ya kadar eşlik edip terminalde yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Polisten film gibi operasyon: Yolcu gibi bindiği otobüste kadın hırsıza Adana'dan Bursa'ya kadar eşlik edip terminalde yakaladı

Bursa dahil 5 ilde hırsızlık ve dolandırıcılıktan aranan kadın, Bursa polisi tarafından otobüs terminalinde yapılan operasyonla yakalandı.

09.08.2024 19:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polisten film gibi operasyon: Yolcu gibi bindiği otobüste kadın hırsıza Adana'dan Bursa'ya kadar eşlik edip terminalde yakaladı

BURSA - Bursa dahil 5 ilde hırsızlık ve dolandırıcılıktan çok sayıda kaydı olan ve 27 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan 45 yaşındaki kadın, Bursa polisi tarafından şehirlerarası otobüs terminalinde film gibi operasyonla yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, suç ve suçluyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Sürekli şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde çalışmalar yapan ekipler son olarak, dolandırıcılık başta olmak üzere 14 ayrı dosyadan toplamda 27 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 30 bin TL para cezası ile aranan M.E. isimli kadının Adana'dan Bursa'ya geldiğini tespit etti.

Harekete geçen ekipler, şüphelinin Adana'dan Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne gelmek için bilet aldığı bilgisini edindi. Zanlının bineceği otobüse Adana'dan yolcu gibi binen polis, suç makinası kadının arka koltuğunda Bursa'ya kadar eşlik etti. Otobüs Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminaline ulaştığında harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler otobüse yapılan operasyonla suç makinesi kadını yakaladı. Polisi görünce kaçmak isteyen kadın hemen arka koltuğunda seyyahat eden polis memuru tarafından otobüste etkisiz hale getirilip ekiplere teslim edildi.

Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne getirilen M.E. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Azılı suç makinası M.E.'nin İstanbul, Sakarya, İzmir, Adana'da suçlara karıştığını tespit etti.

Kaynak: İHA

Operasyon, Bursa, Adana, Dolandırıcılık, Yakalama, Hırsızlık, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polisten film gibi operasyon: Yolcu gibi bindiği otobüste kadın hırsıza Adana'dan Bursa'ya kadar eşlik edip terminalde yakaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:09 Kayıp olarak aranıyordu Ardındaki gerçek 16 yıl sonra ortaya çıktı Kayıp olarak aranıyordu! Ardındaki gerçek 16 yıl sonra ortaya çıktı
16:28 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram açıklaması: Ufak ayrıntılar kaldı, biz de bir an önce çözelim istiyoruz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: Ufak ayrıntılar kaldı, biz de bir an önce çözelim istiyoruz
15:18 Putin’i küplere bindirecek iddia Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu 400 asker öldü Putin'i küplere bindirecek iddia! Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu; 400 asker öldü
14:35 Osman Nuri Kabaktepe’den kafa karıştıran paylaşım Herkes “Neler oluyor“ diye sormaya başladı Osman Nuri Kabaktepe'den kafa karıştıran paylaşım! Herkes "Neler oluyor?" diye sormaya başladı
14:20 Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
11:01 Chicago O’Hare Havalimanı’nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti Chicago O'Hare Havalimanı'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti
10:49 Resmen deprem ülkesi 7.1’lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
10:31 ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ’’şimdi ne yapıyorum’’ diye sordu ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu
10:19 İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB’yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB'yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım
10:17 Altının gramı yükselişle başladı Altının gramı yükselişle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 21:26:54. #1.12#
SON DAKİKA: Polisten film gibi operasyon: Yolcu gibi bindiği otobüste kadın hırsıza Adana'dan Bursa'ya kadar eşlik edip terminalde yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement