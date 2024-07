3.Sayfa

Rektör Yılmaz, yangının bilançosunu açıkladı; Yüzlerce dekar orman zarar gördü

Uludağ Üniversitesi Rektörü Ferudun Yılmaz : "Hastanenin tahliyesi diye bir şey söz konusu olmadı"

"Öğrenciler yurtlarına davet edilecek"

"Bütün hayvanlar kurtarıldı"

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü içindeki ormanlık alanda çıkan yangının hasarı ortaya çıktı. 766 dekar orman zarar görürken, 131 dekar biçilmiş alan yandı. Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ise yangınla alakalı son durumu aktararak, '131 dekar biçilmiş alan yandı. Arıcılık Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nde 30 adet arı kovanı küle döndü. Veterinerlik Fakültesi'nde 10 ton buğday, 20 ton kuru yonca, 30 ton saman, 1 traktör yanarken, hayvan barınakları hasar aldı. Çiftlikte yaşayan hayvanların tamamı da kurtarıldı' dedi.

Dün 14.30 civarında Uludağ Üniversitesi kampüs içindeki orman yangınının hasarı ortaya çıktı. 40'tan fazla kara aracı 4 helikopter ve 2 uçakla birlikte binden fazla personel yangını kontrol altına almayı başardı. Soğutma çalışmalarının hala devam ettiği yangının boyutları da gün yüzüne çıktı. Kampüs içerinde 766 dekar orman alanı zarar gördü. 131 dekar biçilmiş alan yandı. Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ise yangınla alakalı son durumu aktardı.

Şehrin ciğerlerinin yandığını ifade eden Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz sözlerine şöyle başladı; "Öncelikle üniversitemize, Bursa'mıza ve ülkemize geçmiş olsun diyorum. Bu yangının bu şekilde en az zararla atlatılmasında katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Bursa Uludağ Üniversitesi'nin yaklaşık 7 bin 500 dönüm civarında bir ormanı var. Bursa'nın aynı zamanda akciğerlerini ifade ediyor. Dün yoğun bir rüzgar vardı, sahada olanlar biliyorlar. Kampüsümüzün dışında, Yolçatı mevkiinde başladı ve hızlı bir biçimde sınırlarımıza geldi ve bizim çam ormanlarımıza sıçardı. Hızlı bir biçimde bütün yetkililer başta üniversitemizin personeli olmak üzere valiliğimiz, belediyelerimiz, itfaiye, AFAD, AKOM hep birlikte hızlı bir biçimde müdahaleye başladı. Öğleden sonra 14.30 civarında başladı. Bizim kampüsümüze 5-10 dakikada ulaştı. 50 yıllık çam ağaçlarında oluşan ormanda hızla büyümeye devam etti. Hava araçları kampüs içindeki göletten su alarak müdahale ederken, karadan ekipler de çalışmalarını aralıkszı sürdürdü. Bu gölet zamanında BUSKİ tarafından yapılmış ve bu durumda ne kadar işlevsel olduğunu gördük" dedi.

766 dekar alan zarar gördü

766 dekarlık bir alanın zarar gördüğünü ifade eden Yılmaz, "Valiliğimizin koordinasyonunda AKOM, AFAD, itfaiyemiz, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz başta olmak üzere İstanbul, Balıkesir, Yalova belediyelerinden takviyeler geldi. Kendi personelimiz her an zaten sahanın içerisindeydi. Alanlar açarak yangının kampüsün merkezine doğru ilerlemesini durdurdu. Gece boyu da soğutma faaliyetleri devam etti. Bugün de etraftaki araçlardan görüyorsunuz. Sahada, ormanın içinde, her yerde soğutma çalışmaları devam ediyor. Şu an rüzgar yok ama rüzgar çıktığında bugünü de tetikte geçireceğiz. Yeniden bir alevlenme olmasını istemeyiz. Kabaca bir tespit yaptığımızda ne tür bir hasar olduğunu size şu şekilde ifade edebilirim; 7 bin 500 dönüm civarında bizim ormanımız var. Bunun 766 dekarı zarar görmüş durumda. 131 dekar biçilmiş alanımız vardı. Bir tür anız gibi düşünün. Orası zarar gördü. Arıcılık Geliştirme ve Uygulama Enstitüsü'nde 30 adet arı kovanını kaybettik. Ormanın içerisinde bir yapısı var. Yerli arı ırkı üretimi de dahil olmak üzere önemli bilimsel çalışmalar yapılıyor. Şükürler olsun ki orayı kurtardık. İki fakültemiz ve bir meslek yüksekokulumuz oldukça etkilendi. Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Mennan Pasinli Aşçılık Meslek Yüksekokulumuz etkilendi" diye konuştu.

Bütün hayvanlar kurtarıldı

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların hepsini kurtardıklarını belirten Rektör Yılmaz, "Sosyal medyada farklı iddialar yayıldı. Veteriner Fakültesi çiftliklerinde hem de Ziraat Fakültesi çiftliklerindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tamamını kurtardık. Burada gayretlerinden dolayı başta Veteriner Fakültesi Dekanı ve ekibine, Ziraat Fakültesi Dekanı ve ekibine ayrıca teşekkür ediyorum. Canları pahasına mücadele ettiler. Ahırlardaki hayvanları hızla güvenli bölgelere sevk ettiler. Tek bir hayvan kaybımız bile olmadı. Veteriner Fakültesinin uğradığı zararlar şöyle; 10 ton buğday, 20 ton kuru yonca, 30 ton saman, bir adet traktörümüz yandı. Hayvan barınaklarında bir miktar hasar meydana geldi. Çiftlik hayvanlarında kaybımız yok. Personel ya da öğrenci can kaybımız şükürler olsun ki yok. En büyük tesellimiz zaten can kaybının yaşanmamasıdır. Ziraat Fakültesinin 80 dekarlık biçilmemiş buğday tarlası yandı. Elma, armut, ayva, şeftali, fındık, zeytin gibi, muhtelif meyve ağaçlarından oluşan 2 bin ağaçlık Ziraat Fakültemizin eğitim amaçlı da kullandığı ağaçlar kül oldu. Kampüs dışından önce oraya sıçradı. Orada 2 bin ağaç büyük ölçüde zarar gördü. Hemen hepsi yanmadı ama fiilen büyük ölçüde zarar gördü. Ziraat Fakültesi'nde bir eğitim uygulama binamız vardı. Onun çatısı zarar gördü. Onun yanından sıyırarak yangın devam etti. Mennan Pasinli Meslek Yüksek Okulu (Atçılık) koruma demirleri ve bin balyalık da yonca kaybımız var. Yangın şu anda kontrol altına alındı. Ama birkaç gün daha tetikte olacağız. Daha önceki yıllarda da kampüs dışından başlayıp kampüsümüzü tehdit eden yangın riskleri ortaya çıkmıştı. Kampüs alanına girmeden söndürülmesi başarılmıştı. Ama bu sefer maalesef korkulan oldu, alanımıza sirayet etti. Ama sağ olsun bütün yetkililerimiz şu anda sahada. Ormanın iç yollarını genişletme yönünde büyük gayret gösteriliyor. Kontrol altına aldık. Toplam alanımızın yaklaşık yüzde 10'luk kısmını etkilemiş oldu" dedi.

Hızlıca ağaçlandırma çalışması yapılacak

Yapılan protokol ile birlikte hızlıca ağaçlandırma çalışması yapacaklarının altını çizen Yılmaz, "Dün Bakan yardımcımız ona da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Kendisi de dün burada sahadaydı ve kendisiyle görüştük. Tarım ve Orman Bakanlığı ile bir protokol imzalayacağız ve ekim ayı gelmesiyle birlikte ağaçlandırma çalışmalarına başlayacağız. Hızlı ağaçlandırma kampanyalarımıza öğrencilerimiz zaten güçlü destek vereceklerdir. Kamuoyunun da desteğiyle hızla kaybettiğimiz ağaçlarımızı yeniden hayata, kampüsümüze kazandıracağız. Üstelik bu sefer yeni, yangına karşı daha dayanıklı ağaçları seçeceğiz. Ormanların bakımı, ıslahı meselesinde de bakanlığımız tam destek vereceklerini söylediler" şeklinde konuştu.

"Öğrenciler bu akşam yurtlarına davet edilecek"

"Yurtların çevresinde bulunan ormanlar öğrenci yerleşimi açısından son derece güzel. Fakat yangın hızla orayı tehdit etmeye başlamasıyla ara yollarla kestik" diyen Yılmaz, "Alevlerin yurtlara varmasını engellemiş olduk. Ama alevler öylesine süratli gidiyordu ki, öğrencilerimiz zarar görmesin diye bir geceliğine öğrencilerimizi tahliye ettik. O tahliyede İl Gençlik Spor Müdürümüz başta olmak üzere yine bakanlığımız büyük destek verdi. YÖK Başkanımız da anbean krizi yakinen takip etti ve yoğun desteğini kendisinden gördük. İl Gençlik Spor Müdürümüz şehirdeki ve Görükle'de ki yurtları hemen devreye soktular. ve ortada tek bir öğrencimizi bırakmadan onları yerleştirdik. Bugünü de rahat atlatırsak, ki sahaya hakimiz öyle görünüyor, hayırlısıyla bu akşam öğrencilerimizi tekrar yurtlara davet edeceğiz" dedi.

"Hastanenin boşaltılması söz konusu olmadı"

Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı; "Hastane konusunda yine bir yaygın haber ortada dolaştı. Hastanenin tahliyesi diye bir şey söz konusu olmadı. Yine yangının gidişatı hastane yönüne doğruydu ama hastane orman alanımızın bir hayli dışında kalıyordu. Kampüsün oldukça merkezinde yer alıyor. Öyle bir risk kendini göstermedi. Ama yine de hastanemiz kendi eylem planı var. Kriz eylem planı var. Bu konuda son derece tecrübeli. Hazırlıklı bir biçimde beklediler. Olabilicek buradaki yaralanmalar, kazalar vesaireye karşı acillerini hazır tutmanın yanında temel bir sıçrama, yangının oraya gelmesine karşı da tedbirler aldılar. Ayakta olan hastaların bir kısmını tedbiren taburcu ettiler. Onun dışında herhangi bir biçimde hastanede bir tahliye söz konusu olmadı.