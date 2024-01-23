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Rusya'da doğum gününde göstericinin üzerine sıvı azot döktüğü 10 yaşındaki kız ağır yaralandı - Son Dakika
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Rusya'da doğum gününde göstericinin üzerine sıvı azot döktüğü 10 yaşındaki kız ağır yaralandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da 10 yaşındaki bir kızın doğum günü partisinde yaşanan talihsiz olayda, tutulan kadın gösterici, gösteri sırasında kızın üzerine sıvı azot dökmesi sonucu kızın vücudunda ağır yanıklar oluştu. Kızın kolları ve bacakları ikinci derecede yanıklarla doluyken, annesi bu durumun kızı için bir kabusa döndüğünü ve ömür boyu izi kalacak yaralar bıraktığını belirtti. Olay sonrası polis kadın göstericiyi gözaltına alırken, küçük kız hastaneye kaldırıldı.

Rusya\'da doğum gününde göstericinin üzerine sıvı azot döktüğü 10 yaşındaki kız ağır yaralandı
23.01.2024 - 15:17,  Güncelleme: 15:58
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Moskova'da 10 yaşındaki bir kızın doğum günü için tutulan kadın gösterici, göster amaçlı kızın üzerine sıvı azot dökmesi sonucu kızın vücudunda ağır yanıklar oluştu.

Doğum günü kızı, kolları ve bacakları ikinci derecede yanıklarla oluşan kız acı içinde çığlık attı.

Küçük kız hastaneye kaldırılırken polis kadın göstericiyi gözaltına aldı.

Küçük kızın annesi, kızının mutlu olması masraf yaptığını fakat doğum gününün kızı için bir kabusa dönüştüğünü ver kızının vücudunda ömür boyu izi kalacak yaralar bıraktığını söyledi.

Doğum gününde göstericinin kendisine sıvı azot kullanacağı konusunda bir şey söylemediğini söyleyen anne sıvı azotun kızının kollarına ve bacaklarına dökülmesinden sonra kızının acı içinde çığlıklar attığını söyledi.

Olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı ve ağlayan kız hastaneye kaldırıldı.

Sıvı azot, -196°C'de çok düşük bir kaynama noktasına sahip bir sıvıdır.

Parti hileleri için kullanılır, ancak son derece dikkatli bir şekilde ele alınması gerekir.

Temas yanıklara ve donmalara neden olabilir, kazara solunması veya içilmesi ise boğulmaya ve solunum yollarının veya mide delinmelerine yol açabilir.

Rusya'da doğum gününde göstericinin üzerine sıvı azot döktüğü 10 yaşındaki kız ağır yaralandı
Rusya'da doğum gününde göstericinin üzerine sıvı azot döktüğü 10 yaşındaki kız ağır yaralandı
Rusya'da doğum gününde göstericinin üzerine sıvı azot döktüğü 10 yaşındaki kız ağır yaralandı
Rusya'da doğum gününde göstericinin üzerine sıvı azot döktüğü 10 yaşındaki kız ağır yaralandı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - 3.Sayfa
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Moskova, Rusya, Çocuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rusya'da doğum gününde göstericinin üzerine sıvı azot döktüğü 10 yaşındaki kız ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'da doğum gününde göstericinin üzerine sıvı azot döktüğü 10 yaşındaki kız ağır yaralandı - Son Dakika
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