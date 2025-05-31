Sahte Altın Çetesi Bartın'da Yakalandı

8 ili dolandıran çift Bartın'da yakalandı.

Bartın polisi, sahte altın ile 127 bin TL dolandıran çifti 148 saatlik kamera görüntülerini inceleyerek yakaladı

BARTIN - Antalya'dan yola çıkan ve 8 ili dolandırarak Bartın'a ulaşan çift, son işlerinde yakayı ele verdi. Polis 148 saatlik kamera görüntülerinin ardından çiftin izini bulan polis operasyonla şahısları yakaladı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine ulaşan bir kyumcu dükkanın sahibi, müşteri kılığındaki bir çift tarafından sahte altınlarla dolandırıldıklarını söyleyerek, şahısların yakalanmasını istedi. Yaklaşık 122 bin 700 TL dolandırıldıklarını belirten işletme sahibinin beyanları üzerine ekipler harekete geçti.

Olayın aydınlatılması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri araştırma ve 148 saatlik kamera incelemeleri sonucu evli oldukları öğrenilen M.S ve S.S isimli şahıslara ulaştı. Antalya ilinden kiraladıkları araçla Bartın İl merkezine geldikleri belirlenen çiftin, İstanbul, Bolu, Ordu, Zonguldak, Burdur, Kütahya, Ankara illerinde de dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği belirlendi.

Kaçma hazırlığında yakalandı

Çiftin, son vurgunun ardından kaçma hazırlığı yaptığını belirleyen ekipler, Cumhuriyet savcılığının talimatları doğrusunda operasyon gerçekleştirdi.

Arıt Kavşağı'nda aracı durdurluan çift koskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan çift, ifade ve işlemlerinin ardından adli makamlara götürüldü. Zanlılar, savcılık ifadesinin ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi.