Sakarya\'da Anadolu Otoyolu\'nda 16 araçlık zincirleme kaza: 14 yaralı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 16 araç karışırken, 14 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

16 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

Kaza, Sakarya'nın Arifiye ilçesi Türkçaybaşı Mahallesi Anadolu Otoyolu Akyazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aralarında tır, yolcu otobüsü ve otomobillerinde bulunduğu toplam 16 araç kazaya karıştı.

14 KİŞİ YARALANDI

İlk bilgilere göre kazada toplam 14 kişi yaralandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edilirken, kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.