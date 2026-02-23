Sakarya'da Anadolu Otoyolu'nda 16 araçlık zincirleme kaza: 14 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya'da Anadolu Otoyolu'nda 16 araçlık zincirleme kaza: 14 yaralı

Haberin Videosunu İzleyin
Sakarya\'da Anadolu Otoyolu\'nda 16 araçlık zincirleme kaza: 14 yaralı
23.02.2026 00:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sakarya\'da Anadolu Otoyolu\'nda 16 araçlık zincirleme kaza: 14 yaralı
Haber Videosu

Sakarya'nın Arifiye ilçesi Anadolu Otoyolu Akyazı istikametinde 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 16 araç karışırken, 14 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

16 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

Kaza, Sakarya'nın Arifiye ilçesi Türkçaybaşı Mahallesi Anadolu Otoyolu Akyazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aralarında tır, yolcu otobüsü ve otomobillerinde bulunduğu toplam 16 araç kazaya karıştı.

Sakarya'da Anadolu Otoyolu'nda 16 araçlık zincirleme kaza: 14 yaralı

14 KİŞİ YARALANDI

İlk bilgilere göre kazada toplam 14 kişi yaralandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edilirken, kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA

Anadolu Otoyolu, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Arifiye, Sakarya, Ulaşım, Trafik, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da Anadolu Otoyolu'nda 16 araçlık zincirleme kaza: 14 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi
Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti
Yalnız yaşayan 78 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu Yalnız yaşayan 78 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu
Derya Uluğ’a doğum gününde sürpriz evlilik teklifi Derya Uluğ'a doğum gününde sürpriz evlilik teklifi

01:15
Hadise’yi eski sevgilisi de topa tuttu
Hadise'yi eski sevgilisi de topa tuttu
00:26
El Mencho’nun oğlununun yakalanma görüntüleri yayınlandı
El Mencho'nun oğlununun yakalanma görüntüleri yayınlandı
23:27
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
22:52
Çetenin gözü döndü Havalimanını böyle bastılar
Çetenin gözü döndü! Havalimanını böyle bastılar
22:42
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
22:35
İşte Meksika’dan görüntüler Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
İşte Meksika'dan görüntüler! Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
22:10
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
22:08
Meksika’da kartel lideri öldürülünce ülke yangın yerine döndü Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Meksika'da kartel lideri öldürülünce ülke yangın yerine döndü! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
21:48
Kritik bir galibiyet daha Beşiktaş, Göztepe’ye gol oldu yağdı
Kritik bir galibiyet daha! Beşiktaş, Göztepe'ye gol oldu yağdı
19:36
İstanbul’da 2025’te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu
İstanbul'da 2025'te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 01:56:42. #7.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da Anadolu Otoyolu'nda 16 araçlık zincirleme kaza: 14 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.