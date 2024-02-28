Şam yakınlarında hava saldırısı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şam yakınlarında hava saldırısı düzenlendi

Şam yakınlarında hava saldırısı düzenlendi

İsrail savaş uçaklarının, Suriye'nin başkenti Şam'da İran destekli grupların olduğu Seyyide Zeynep Mahallesi'ne saldırı düzenlediği ileri sürüldü. Suriye rejimi can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapmadı.

28.02.2024 22:58  Güncelleme: 23:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'daki Seyyide Zeynep Mahallesi'ne saldırı düzenlediği iddia edildi.

SURİYE'YE HAVA SALDIRISI

Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait savaş uçaklarının Şam'daki Seyyide Zeynep Mahallesi'nde iki noktayı hedef aldığını iddia etti. Saldırıya ilişkin, İsrail tarafından ve Suriye rejiminden şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Şam yakınlarında hava saldırısı düzenlendi

BÖLGEDE İRAN DESTEKLİ FRUPLAR BULUNUYOR

Şam'daki Seyyide Zeynep Mahallesi'nde İran destekli grupların olduğu biliniyor. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Kaynak: İHA

Suriye, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şam yakınlarında hava saldırısı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 23:26:58. #1.13#
SON DAKİKA: Şam yakınlarında hava saldırısı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement