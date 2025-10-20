Samsun'da Doğum Sonrası Bebek İhmal İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Samsun'da Doğum Sonrası Bebek İhmal İddiası

Haberin Videosunu İzleyin
Samsun\'da Doğum Sonrası Bebek İhmal İddiası
20.10.2025 19:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Samsun\'da Doğum Sonrası Bebek İhmal İddiası
Haber Videosu

Evin banyosunda doğurduğu bebeği çöpe attığı iddiasıyla gözaltına alınan H.C., tutuklandı.

Samsun'da bir kadın, evde doğurduğu bebeği çöpe attığı iddiasıyla gözaltına alınırken; polis tarafından kadının beyanı doğrultusunda çöp konteynerleri ve çöp istasyonunda yapılan aramalarda ise bebek bulunamadı.

Samsun'da vicdanları sızlatan bir olay meydana geldi. İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde iddiaya göre 3 çocuk annesi olan ve daha önce evlenip boşanan H.C. (41), hamileliğini gizleyerek, evinde kendi başına doğum yaptı.

'GİZLİCE DOĞURDUĞU BEBEĞİ ÇÖPE ATTI' İDDİASI

İddiaya göre doğumu gerçekleştirdikten sonra rahatsızlanan H.C., 14 Ekim'de Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan kontrollerde kadının doğum yaptığı anlaşıldı. Bebeğin ortada olmaması üzerine durum polise bildirildi.

"POŞETE KOYUP ÇÖPE ATTIM"

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının beyanı doğrultusunda çöp konteynerleri ve çöp istasyonunda arama yaptı ancak bebek bulunamadı. Hastanede tedavi gördükten sonra bugün taburcu olan H.C., Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alındı. İlk ifadesinde bebeğini evde doğurduğunu söyleyen H.C., "Diğer çocuklarım duymasın diye banyoda beze sardım. Banyoda gizledim. Bir gün sonra emzirmek için gidince ölmüş olduğunu fark ettim. Poşete koyup çöpe attım" dedi.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Polisteki işlemleri tamamlanan kadın, Samsun Adliyesine sevk edildi. İlk ifadesinde bebeğin öldüğünü söyleyen kadın, savcılıktaki ifadesinde ise bebeğin canlı doğduğunu belirtti. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli H.C., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Öte yandan, bebeğin evde 4-5 gün kaldığı, ardından çöpe atıldığı ileri sürüldü. H.C.'nin hamile kaldığı kişinin kadının başka biriyle de ilişki yaşamış olabileceği şüphesi nedeniyle doğumdan sonra DNA testi yaptırıp, çocuğa sahip çıkmayı düşündüğü öne sürüldü. H.C.'nin geçen yıl bir kez kürtaj olduğu da ileri sürüldü.

Kaynak: İHA

3-sayfa, samsun, Hukuk, Kadın, Bebek, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Doğum Sonrası Bebek İhmal İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü Saldırganın kimliği ortaya çıktı Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı
Türkiye’nin varlığı İsrailli Bakan’da rahatsızlık yarattı: Gazze’de Türk görmek istemiyorum Türkiye'nin varlığı İsrailli Bakan'da rahatsızlık yarattı: Gazze'de Türk görmek istemiyorum
Fenerbahçe yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi Fenerbahçe yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi
Galip gelinen maçta Fenerbahçe taraftarından yıldız oyuncuya tepki Galip gelinen maçta Fenerbahçe taraftarından yıldız oyuncuya tepki
Aylardır boştaydı Aboubakar’ın yeni takımı belli oldu Aylardır boştaydı! Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu
Burak Yılmaz: Fenerbahçe maçında kazanmak istiyoruz Burak Yılmaz: Fenerbahçe maçında kazanmak istiyoruz
O kentin en işlek caddesinde şüpheli çanta paniği O kentin en işlek caddesinde şüpheli çanta paniği!
Aç kalan ayı sokaklara indi, köpekler kovaladı İlginç anlar kameralarda Aç kalan ayı sokaklara indi, köpekler kovaladı! İlginç anlar kameralarda

19:21
Trump: Çin bizimle anlaşmazsa, yüzde 150 ek gümrük vergisi ödemek zorunda kalacak
Trump: Çin bizimle anlaşmazsa, yüzde 150 ek gümrük vergisi ödemek zorunda kalacak
19:12
Almanya’dan 35 yıl sonra ilk kez savaş uyarısı: Gıda stoğu yapın
Almanya'dan 35 yıl sonra ilk kez savaş uyarısı: Gıda stoğu yapın
18:29
Ülkenin gündemine oturdu Zelenskiy’in Instagram’da yaptığı hareket bomba
Ülkenin gündemine oturdu! Zelenskiy'in Instagram'da yaptığı hareket bomba
18:12
Antalya’da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Antalya'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
17:51
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazır İşte tutuklu başkanlar için istenen cezalar
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazır! İşte tutuklu başkanlar için istenen cezalar
17:48
“Türk bayrağı“ İsrail’in uykularını kaçırdı: Erdoğan’ın ordusu zaten Gazze’de
"Türk bayrağı" İsrail'in uykularını kaçırdı: Erdoğan'ın ordusu zaten Gazze'de
16:09
İşte çarşaf giyerek sokaklarda dolaşan erkeğin ifadesi
İşte çarşaf giyerek sokaklarda dolaşan erkeğin ifadesi
16:09
Ekrem İmamoğlu’nun diploma davası 8 Aralık’a ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2025 19:39:27. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Doğum Sonrası Bebek İhmal İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.