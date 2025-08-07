Samsun'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
Samsun'da Dolandırıcılık Operasyonu

07.08.2025 15:13
Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 16 gözaltı, 3,7 milyon TL dolandırıcılık tespit edildi.

Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltı sayısı 16'ya yükseldi. Kendilerini "polis ve savcı" olarak tanıtan şüphelilerin, 3 milyon 732 bin 298 TL'lik vurgun yaptığı tespit edildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik yürütülen çalışma kapsamında, telefonla irtibat kurdukları vatandaşlara kendilerini "polis ve savcı" olarak tanıtarak güven sağlayan ve bu yöntemle toplam 3 milyon 732 bin 298 TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Samsun merkezli olarak Şanlıurfa, Hatay, Hakkari, Trabzon, Manisa, Muğla ve Bursa'da eş zamanlı yapılan operasyonda, 6 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

Operasyonun devamında gözaltı sayısı arttı. Gözaltına alınan toplam 10 kişiden 7'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Gaziantep ve Şanlıurfa'daki cezaevlerinde tutuklu bulunan 6 şüphelinin ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Samsun'daki nöbetçi mahkemeye ifade vereceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Operasyon, samsun, Polis, Son Dakika

