24 yerinden bıçaklanan yengenin can çekiştiği anların görüntüsü

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Arkadaşı "Gitme" demesine rağmen bile bile ölüme kulaç attı

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Samsun'da eşinin kardeşi tarafından öldürülen 3 çocuk annesi Fatma Demir'in öldürülme anının cep telefonu ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

YENGESİNİ 24 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK KATLETTİ

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin kırsal mahallesi olan İlimdağ'da 1 Ağustos'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. 40 yaşındaki Mustafa Demir, arazi anlaşmazlığı yüzünden kardeşinin eşi olan 37 yaşındaki 3 çocuk annesi Fatma Demir'i 24 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay sırasında Fatma Demir'i Mustafa Demir'in annesi Esme Demir ile lise öğrencisi oğlu Ü.D.'nin tutup, Mustafa Demir'in bıçakladığı ileri sürüldü. Fatma Demir olay yerinde hayatını kaybederken, olaydan sonra kaçan Mustafa Demir, annesi Esme Demir ile lise öğrencisi oğlu Ü.D., jandarmanın takibi sonucu yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Katil zanlısı Mustafa Demir

CAN ÇEKİŞEN KADININ KIZI KATİLLERE FERYAT ETTİ

Olayın hemen ardından cep telefonu ile çekilen görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde ölen kadının kızının feryatları yürekleri dağlarken, Fatma Demir'in yerde can çekişmesi ve katil ile annesinin olay yerinden tarım aracı patpat ile geri geri kaçmaları olayın dehşetini gözler önüne serdi.

Olaydan sonra otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderilen Fatma Demir'in 24 bıçak darbesiyle öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili savcılık soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.