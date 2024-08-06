24 yerinden bıçaklanan yengenin can çekiştiği anların görüntüsü - Son Dakika
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24 yerinden bıçaklanan yengenin can çekiştiği anların görüntüsü

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Samsun'un Terme ilçesinde eşinin kardeşi tarafından öldürülen 3 çocuk annesi kadının öldürülme anının cep telefonu ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kadının feryatları ve katilin kaçması yer alıyor.

06.08.2024 09:08
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Samsun'da eşinin kardeşi tarafından öldürülen 3 çocuk annesi Fatma Demir'in öldürülme anının cep telefonu ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

YENGESİNİ 24 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK KATLETTİ

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin kırsal mahallesi olan İlimdağ'da 1 Ağustos'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. 40 yaşındaki Mustafa Demir, arazi anlaşmazlığı yüzünden kardeşinin eşi olan 37 yaşındaki 3 çocuk annesi Fatma Demir'i 24 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Yengesini 24 yerinden bıçaklayarak öldürdü! Katledilen kadınının can çekiştiği anların görüntüsü ortaya çıktı

Olay sırasında Fatma Demir'i Mustafa Demir'in annesi Esme Demir ile lise öğrencisi oğlu Ü.D.'nin tutup, Mustafa Demir'in bıçakladığı ileri sürüldü. Fatma Demir olay yerinde hayatını kaybederken, olaydan sonra kaçan Mustafa Demir, annesi Esme Demir ile lise öğrencisi oğlu Ü.D., jandarmanın takibi sonucu yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yengesini 24 yerinden bıçaklayarak öldürdü! Katledilen kadınının can çekiştiği anların görüntüsü ortaya çıktı
Katil zanlısı Mustafa Demir

CAN ÇEKİŞEN KADININ KIZI KATİLLERE FERYAT ETTİ

Olayın hemen ardından cep telefonu ile çekilen görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde ölen kadının kızının feryatları yürekleri dağlarken, Fatma Demir'in yerde can çekişmesi ve katil ile annesinin olay yerinden tarım aracı patpat ile geri geri kaçmaları olayın dehşetini gözler önüne serdi.

Yengesini 24 yerinden bıçaklayarak öldürdü! Katledilen kadınının can çekiştiği anların görüntüsü ortaya çıktı

Olaydan sonra otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderilen Fatma Demir'in 24 bıçak darbesiyle öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili savcılık soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

24 yerinden bıçaklanan yengenin can çekiştiği anların görüntüsü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 24 yerinden bıçaklanan yengenin can çekiştiği anların görüntüsü - Son Dakika

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