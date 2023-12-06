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Minibüste kavga ediyormuş gibi yapan çift, genç kızı bıçakla yaralayıp çantasını çaldı - Son Dakika
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Minibüste kavga ediyormuş gibi yapan çift, genç kızı bıçakla yaralayıp çantasını çaldı

Samsun'da minibüste kavga ediyormuş gibi yapan Iraklı şahıs ile Afganistanlı kız arkadaşı, kendileri ile aynı anda minibüsten inen 19 yaşındaki genç kızı kafasından bıçakla yaralayıp spor çantasını çaldı.

06.12.2023 - 16:22,
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Samsun'da tuzak kurdukları genci kafasından bıçakla yaralayarak spor çantasını gasp eden 18 yaşındaki yabancı kız tutuklanırken, yanındaki yabancı erkek arkadaşı ise kayıplara karıştı.

Minibüsteki kavga oyun çıktı! Samsun'da yabancı uyruklu çift, genç kızı bıçakla yaralayıp çantasını çaldı

GENÇ KIZI YARALAYIP ÇANTASINI ÇALDILAR

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Bowling Salonu yanında dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu F.Q.S.S.(18) ile Afganistan uyruklu kız arkadaşı M.S.(18), içinde bulundukları dolmuş minibüs içinde kavga ediyormuş gibi yapıp minibüsten indi. Onlarla beraber E.D.(19) isimli yolcu da araçtan indi. Bir süre sonra F.Q.S.S. ile M.S. adlı kız, refüjden karşıya geçmekte olan E.D.'ye saldırdılar. Iraklı şahıs E.D.'yi kafasından bıçakla yaralayıp elindeki spor çantayı gasp etti. F.Q.S.S. ve M.S. olaydan sonra kaçtı. Yaralanan E.D. hastaneye kaldırıldı ve şikayetçi oldu.

Minibüsteki kavga oyun çıktı! Samsun'da yabancı uyruklu çift, genç kızı bıçakla yaralayıp çantasını çaldı

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ ARANIYOR

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptığı araştırma sonucu yabancı uyruklu genç kız M.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gazi Polis Merkezi'ne teslim edilen M.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Firarda olan F.Q.S.S.'nin yakalanmasına çalışılıyor.

Minibüsteki kavga oyun çıktı! Samsun'da yabancı uyruklu çift, genç kızı bıçakla yaralayıp çantasını çaldı
Kaynak: İHA
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İlkadım, Samsun, Irak, Samsun, Tutuklama, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Minibüste kavga ediyormuş gibi yapan çift, genç kızı bıçakla yaralayıp çantasını çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Minibüste kavga ediyormuş gibi yapan çift, genç kızı bıçakla yaralayıp çantasını çaldı - Son Dakika
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