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Samsun'da huzurevinde yaşlılar arasında kavgada ölüm - Son Dakika
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Samsun'da huzurevinde yaşlılar arasında kavgada ölüm

Samsun'da bir huzurevinde yaşlılar arasında çıkan kavgada bir yaşlı adam hayatını kaybetti. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yargılanan yaşlı adam 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun\'da huzurevinde yaşlılar arasında kavgada ölüm
08.12.2023 - 18:02,
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Samsun'da huzurevinde iki yaşlı arasında yaşanan koltuk değnekli ve tekmeli ölümle biten kavgayla ilgili yargılanın yaşlı adam 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'ndeki Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde geçen yıl Eylül ayında meydana geldi. İddiaya göre, Rasim Ciğer (90) ile oda arkadaşı Mehmet Ş. (78) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Ş., Rasim Ciğer'e koltuk değneği ile saldırdı. Mehmet Ş. de önce yumruk ve tekme ile sonra da değnekle ona karşılık verdi. Olayda yaralanan Rasim Ciğer ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adam olaydan 10 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay anı kamerada

Olay anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde koridordaki koltuklarda oturan iki huzurevi sakini önce tartıştı. Rasim Ciğer yerinden kalkarak koltuk değneği ile Mehmet Ş.'ye vurdu. Mehmet Ş. önce yumruk darbesiyle oda arkadaşını yere düşürdü. Yere düşen değneği alıp ona vurdu, birkaç kez de tekme savurdu, daha sonra değnekle vücuduna ve başına birkaç kez vurdu. 90 yaşındaki huzurevi sakini ayağa kalkmak istedi ama diğeri yakasından tutup engel oldu. Olaydan sonra gözaltına alınan Mehmet Ş., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Ceza aldı

Mehmet Ş. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Tutuksuz olarak yargılanan Mehmet Ş. duruşmaya katılmazken, mahkeme yaşlı adamı "kasten yaralama sonucu öldürmeye sebebiyet vermek" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da huzurevinde yaşlılar arasında kavgada ölüm - Son Dakika


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