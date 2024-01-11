Şanlıurfa'da 'Bağımlı olmadan farkında ol' projesi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 2 bin 228 okulda eğitim gören 725 bini aşkın öğrenciye bağımlılıkla mücadele semineri veriliyor. Tüm okullarda eğitim verilmesi beklenen seminerle farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Şanlıurfa'da son yıllarda uyuşturucu bağımlılığında gözle görülür bir şekilde artış görüldüğü tespit edildi. Özellikle emniyet güçlerinin zehir tacirlerine düzenlediği operasyonlar da her geçen artıyor.

Kentin en önemli sorunlarının başında gelen uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili kollar sıvandı. İl Müftülüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme birimi işbirliğinde ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilere yönelik bağımlılıkla mücadele seminerleri düzenleniyor. Başta kırsal olmak üzere kentin her bir köşesinde bulunan okullarda seminerlerle öğrencilere farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor. Okullarda düzenlenen uygulamalı seminerlerle öğrenciler bilinçlendiriliyor. Bu anlamda Mahmut İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde seminer düzenlendi. Seminere İl Müftüsü Ramazan Tolan, Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE üyesi Eğitimci Muharrem Çelik ile öğrenciler katıldı. Eğitimci Muharrem Çelik, uygulamalı seminerle öğrencileri bilgilendirdi. Öğrenciler, verilen örneklerle bağımlılıkla mücadelede önemli bilgiler elde etti.

Seminer sonrası konuşan İl Müftüsü Ramazan Tolan, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da ortak çalışmalar ile bütün ilçelerdeki okullarda bağımlılığı önlemek, çocukların hem sağlık hem de manevi duyguları açısından, ahlaki yönden, hem de derslerindeki başarı oranını yükseltmek için beraber bir çalışma yürütüyoruz. Burada çocuklarımıza güzel örneklerle doğru yolu göstermeye çalışıyoruz" dedi.

Eğitimci Muharrem Çelik ise, bağımlı olmadan önce bağımlılığın farkında olmanın önemine değinerek, " Şanlıurfa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğümüz işbirliği ile bağımlılıkla mücadele çerçevesinde önleyici eğitimler düzenliyoruz. Bu eğitimlerimizi bazen uygulamalı bazen de deneylerle gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızdan olumlu dönüşler alıyoruz. Bu eğitimlerimizin asıl amacı gençlerimizin hem kendilerini tanıması hem de zararlı alışkanlıklardan uzak durarak bağımlılığa karşı durmalarını sağlamaktır" diye konuştu.

Seminere katılan öğrenciler de bağımlılıkla ilgili farklı konuları öğrendiklerini ifade ederek, düzenlenen seminerlerin çok faydalı olduğunu belirtti.