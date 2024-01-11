 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şanlıurfa'da 'Bağımlı olmadan farkında ol' projesi - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da 'Bağımlı olmadan farkında ol' projesi

Şanlıurfa'da 2 bin 228 okulda eğitim gören 725 bini aşkın öğrenciye bağımlılıkla mücadele semineri veriliyor. Tüm okullarda eğitim verilmesi beklenen seminerle farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Şanlıurfa'da son yıllarda uyuşturucu bağımlılığında gözle görülür bir şekilde artış görüldüğü tespit edildi. İl Müftülüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme birimi işbirliğinde ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilere yönelik bağımlılıkla mücadele seminerleri düzenleniyor.

Şanlıurfa\'da \'Bağımlı olmadan farkında ol\' projesi
11.01.2024 - 12:45,
Abone Ol

Şanlıurfa'da 'Bağımlı olmadan farkında ol' projesi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 2 bin 228 okulda eğitim gören 725 bini aşkın öğrenciye bağımlılıkla mücadele semineri veriliyor. Tüm okullarda eğitim verilmesi beklenen seminerle farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Şanlıurfa'da son yıllarda uyuşturucu bağımlılığında gözle görülür bir şekilde artış görüldüğü tespit edildi. Özellikle emniyet güçlerinin zehir tacirlerine düzenlediği operasyonlar da her geçen artıyor.

Kentin en önemli sorunlarının başında gelen uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili kollar sıvandı. İl Müftülüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme birimi işbirliğinde ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilere yönelik bağımlılıkla mücadele seminerleri düzenleniyor. Başta kırsal olmak üzere kentin her bir köşesinde bulunan okullarda seminerlerle öğrencilere farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor. Okullarda düzenlenen uygulamalı seminerlerle öğrenciler bilinçlendiriliyor. Bu anlamda Mahmut İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde seminer düzenlendi. Seminere İl Müftüsü Ramazan Tolan, Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE üyesi Eğitimci Muharrem Çelik ile öğrenciler katıldı. Eğitimci Muharrem Çelik, uygulamalı seminerle öğrencileri bilgilendirdi. Öğrenciler, verilen örneklerle bağımlılıkla mücadelede önemli bilgiler elde etti.

Seminer sonrası konuşan İl Müftüsü Ramazan Tolan, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da ortak çalışmalar ile bütün ilçelerdeki okullarda bağımlılığı önlemek, çocukların hem sağlık hem de manevi duyguları açısından, ahlaki yönden, hem de derslerindeki başarı oranını yükseltmek için beraber bir çalışma yürütüyoruz. Burada çocuklarımıza güzel örneklerle doğru yolu göstermeye çalışıyoruz" dedi.

Eğitimci Muharrem Çelik ise, bağımlı olmadan önce bağımlılığın farkında olmanın önemine değinerek, " Şanlıurfa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğümüz işbirliği ile bağımlılıkla mücadele çerçevesinde önleyici eğitimler düzenliyoruz. Bu eğitimlerimizi bazen uygulamalı bazen de deneylerle gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızdan olumlu dönüşler alıyoruz. Bu eğitimlerimizin asıl amacı gençlerimizin hem kendilerini tanıması hem de zararlı alışkanlıklardan uzak durarak bağımlılığa karşı durmalarını sağlamaktır" diye konuştu.

Seminere katılan öğrenciler de bağımlılıkla ilgili farklı konuları öğrendiklerini ifade ederek, düzenlenen seminerlerin çok faydalı olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Milli Eğitim Müdürlüğü, Muharrem Çelik, Şanlıurfa, Türkiye, Güvenlik, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da 'Bağımlı olmadan farkında ol' projesi - Son Dakika


12:59
Milli Savunma Bakanlığı: Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı. Milli Savunma Bakanlığı: Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı.
12:42
Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
11:40
Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
11:35
Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama
11:26
Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11
2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
11:00
Seçil Erzan yarın hakim karşısına çıkıyor! Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerle yüzleşecek Seçil Erzan yarın hakim karşısına çıkıyor! Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerle yüzleşecek
10:45
Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi

Son Dakika
12:59 Milli Savunma Bakanlığı: Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı.
12:42 Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
11:40 Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
11:35 Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama
11:26 Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
11:00 Seçil Erzan yarın hakim karşısına çıkıyor! Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerle yüzleşecek
10:45 Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
10:27 Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti
10:24 Dolar 30 TL'yi aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 13:08:49. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 'Bağımlı olmadan farkında ol' projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement