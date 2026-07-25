Suruç’ta başıboş köpekler 8 yaşındaki çocuğa saldırdı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki kız çocuğu feci şekilde yaralandı. Küçük kızı, aracının lastiği patladığı için yol kenarında durmak zorunda kalan bir sürücü kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde yaşandı. Babası vefat ettiği, annesi ise terk edip gittiği için dedesinin yanında kalan 8 yaşındaki Evin Bayo, eve giderken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Abdurrahman Şimşek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yaşanan olayda toplam 8 köpeğin saldırdığı küçük kızı, aracının lastiği patladığı için yol kenarında durmak zorunda kalan Ahmet Aydın isimli sürücü tarafından kurtarıldı.

150 dikiş atıldı

Yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan küçük kız, Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan küçük kızın vücuduna yaklaşık 150 dikiş atıldığı öğrenildi.

"Köpekler toplatılsın"

Olay yaşandığında il dışında olduğunu söyleyen kızın dedesi Bahri Bayo, "Sokakta başıboş 7-8 tane köpek ısırmış. Kızın kollarını, kafasını parçalamışlar. Başka çocukların canı yanması diye belediyeden ricamız bu sokak köpeklerini toplasınlar. Olay olduğu gün ben Mersin'in Tarsus ilçesindeydim. Beni arayıp haber verdiler. Ben de işlerimi bırakıp geldim. Şimdi onunla ilgileniyorum. Hastaneye götürüp tedavi ettirdim. Annesi bırakıp gitti, babası da vefat etmiş. O ve kardeşine ben bakıyorum, bizde kalıyorlar. Neticede bizim çocuklarımızdır. Başka canların yanmaması için bu köpeklerin toplatılması lazım. Kızı kurtaran çocuk bir dakika daha geç kalsaydı kızı öldürürlerdi" dedi.

"Köpekleri görünce bayıldım"

Köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan Evin Bayo, "O gün yolun üstündeydim. Onlar da çalılıkların arkasındaydı. Birden karşıma çıktılar. Beni ısırmadan bayılmıştı. Uyandığımda kafamı ısırmışlardı. Kafamı ısırdıklarını görmedim. Uyandığımda kalçamı ısırdılar. Çok korktum. Korkudan daha beni ısırmadan bayılmıştım. Köpeklerin toplanmasını, hiç kimseyi böyle ısırmamalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Sesi duyunca koştum"

Küçük kızı köpeklerin elinden kurtaran Ahmet Aydın, "Malzeme almak için okula gittim. Çıkışta aracımın lastiği patladı. Orada durup lastikçiyi aradım. Köpek havlaması ve kızın sesi geldi. Koştu, kızın yaralarını görünce hastaneye götürdüm" diye konuştu.

Küçük kızı evinde ziyaret ettiler

Suruç Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Üsteğmen Ömer Lütfi Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Doğan ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli, köpek saldırısına uğrayan çocuğu ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Çocuğa psikolojik destek de sağlanması talimatını veren Kaymakam Tuna, çeşitli hediyeler vererek her zaman yanında olduklarını belirtti.