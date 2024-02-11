Ağır hasarlı binada genç bir kız ölü olarak bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ağır hasarlı binada genç bir kız ölü olarak bulundu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Mahallesi'nde depremde hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılıp yıkılmasına karar verilen metruk binanın yan giriş kısmında genç bir kızın cesedi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.

11.02.2024 16:22  Güncelleme: 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da depremde hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılıp yıkılmasına karar verilen metruk binada genç bir kızın cansız bedenine ulaşıldı. Kızın, 23 yaşındaki Sara Bükülmez olduğu öğrenilirken olay hakkında soruşturma başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ GÖRENLER İHBAR ETTİ

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Mahallesi'nde depremde hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılarak yıkılmasına karar verilen binanın yan giriş kısmında genç bir kızın yerde yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Vatandaşları uzaklaştıran polisler olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Polisler, yaptıkları araştırmada şahsın 23 yaşındaki Sara Bükülmez olduğunu tespit etti.

OTOPSİ YAPILACAK

Ceset, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kızın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği açıklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da metruk binada genç kız cesedi bulundu
Şanlıurfa'da metruk binada genç kız cesedi bulundu
Şanlıurfa'da metruk binada genç kız cesedi bulundu
Ağır hasarlı binada genç bir kız ölü olarak bulundu
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Şanlıurfa, Deprem, Adli Tıp, Cinayet, Soruşturma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ağır hasarlı binada genç bir kız ölü olarak bulundu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 18:40:37. #1.13#
SON DAKİKA: Ağır hasarlı binada genç bir kız ölü olarak bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement