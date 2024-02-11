Ağır hasarlı binada genç bir kız ölü olarak bulundu

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"CHP ile DEM\'in ayrı aday çıkarması sinsi bir oyun"

Şanlıurfa'da depremde hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılıp yıkılmasına karar verilen metruk binada genç bir kızın cansız bedenine ulaşıldı. Kızın, 23 yaşındaki Sara Bükülmez olduğu öğrenilirken olay hakkında soruşturma başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ GÖRENLER İHBAR ETTİ

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Mahallesi'nde depremde hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılarak yıkılmasına karar verilen binanın yan giriş kısmında genç bir kızın yerde yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Vatandaşları uzaklaştıran polisler olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Polisler, yaptıkları araştırmada şahsın 23 yaşındaki Sara Bükülmez olduğunu tespit etti.

OTOPSİ YAPILACAK

Ceset, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kızın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği açıklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.