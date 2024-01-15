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Şanlıurfa'da İletişim Yoluyla Dolandırıcılık Operasyonu: 29 Tutuklama - Son Dakika
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Şanlıurfa'da İletişim Yoluyla Dolandırıcılık Operasyonu: 29 Tutuklama

Şanlıurfa merkezli 10 ilde iletişim yoluyla dolandırıcılık suçunu işleyenlere yönelik düzenlenen operasyonda 29 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, cep telefonları, sim kartlar ve diğer dolandırıcılık malzemeleri ele geçirildi. Operasyon sonucunda 31 mağdur vatandaşın 4 milyon 396 bin 460 TL maddi zarara uğratıldığı tespit edildi.

Şanlıurfa\'da İletişim Yoluyla Dolandırıcılık Operasyonu: 29 Tutuklama
15.01.2024 - 11:39,  Güncelleme: 12:12
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Şanlıurfa merkezli 10 ilde iletişim yoluyla dolandırıcılık suçunu işleyenlere yönelik düzenlenen operasyonda 29 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen faillerin tespit edilmesine ve yakalanmasına yönelik 4 aydır sürdürdüğü çalışmalarını tamamladı. Kendilerini hakim, savcı, polis gibi tanıtan şüpheli şahısların ülke genelinde özellikle öğretmenleri hedef alarak dolandırdıkları ve müştekileri zarara uğrattıkları tespit edildi. Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmaların sonlandırılması çerçevesinde Şanlıurfa merkezli İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir, Antalya, Ankara, Gaziantep, Van, Ağrı illerinde 64 ekip 208 personelin katılımıyla şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 33 adet cep telefonu, 33 adet sim kart, 1 adet ses kayıt cihazı, 1 adet dizüstü bilgisayar ve 7 adet hafıza kartı ele geçirildi. Yapılan detaylı araştırmalarda 31 mağdur vatandaşın dolandırıldığı ve toplamda 4 milyon 396 bin 460 TL maddi zarara uğratıldığı tespit edildi.

31 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 29'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da İletişim Yoluyla Dolandırıcılık Operasyonu: 29 Tutuklama - Son Dakika


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