Şanlıurfa\'da PKK\'ya yönelik operasyonda DEM Partililer de gözaltında

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Şanlıurfa'da PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında aralarında DEM Parti Suruç ilçe yöneticisi ile 4 DEM Parti Belediye Meclisi üyesi adayının da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

PKK'NIN ŞEHİR YAPILANMASINA OPERASYON

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığınca terör örgütü PKK'nın sözde şehir yapılanması mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin, iki farklı grup halinde faaliyet yürüttükleri, bir grubun güvenlik güçlerine ait karakol ve kontrol noktalarında keşif yaparak rapor hazırladıkları, diğer grubunun ise terör örgütünün sözde üst yönetimi tarafından verilen emir ve talimatlar doğrultusunda güvenlik güçlerine karşı suikast gerçekleştirme hazırlığında olduğu belirlendi.

RÖGAR KAPAKLARINA EYP YERLEŞTİRME HAZIRLIĞINDALARDI

Grupların 1 Eylül 2023 tarihinde Suruç ilçesinde bir evde toplantı yaptıkları, güvenlik güçlerinin Suruç ilçesinde hareket ettikleri güzergahlarda bulunan rögar kapaklarına el yapımı patlayıcı düzeneği yerleştirmek amacıyla hazırlık içerisinde olduğu da tespit edildi. Bu bilgiler doğrultusunda 600 personelin katılımıyla şafak vakti merkez ilçeler Haliliye ve Eyyübiye ile Suruç ilçelerinde belirlenen 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

DEM PARTİ ÜYELERİ DE GÖZALTINDA

Operasyonda aralarında DEM Parti Suruç ilçe yöneticisi Nazlı Binici ile 4 DEM Parti Suruç Belediye Meclisi üyesi adayları ile doktor ve öğretmenin de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde 7 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 18 cep telefonu, 2 bilgisayar, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, 239 mermi, cripto para üretim cihazı ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın 17 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.