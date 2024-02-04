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Sapık hayranı Ece Erken'in kapısına dayandı, ünlü sunucu isyan etti: Beni dağa kaldırmakla tehdit ediyor - Son Dakika
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Sapık hayranı Ece Erken'in kapısına dayandı, ünlü sunucu isyan etti: Beni dağa kaldırmakla tehdit ediyor

Sapık hayranı Ece Erken\'in kapısına dayandı, ünlü sunucu isyan etti: Beni dağa kaldırmakla tehdit ediyor

Ünlü sunucu Ece Erken'in başı, daha önce de kendisi ve merhum eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu tehdit eden takıntılı hayranı Erdal Çınar'la bir kez daha derde girdi. Akıl hastanesinden çıkan Çınar'ın yine kapısına dayandığını söyleyen Ece Erken, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, ''Bu şahıs nasıl benim kapımın önüne kadar gelebiliyor? Neden hâlâ dışarıda? Erdal Çınar beni dağa kaldırmakla tehdit ediyor.'' ifadelerini kullandı.

04.02.2024 19:28  Güncelleme: 19:32
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Ünlü sunucu Ece Erken, daha önce de kendisini tehdit ettiği için akıl hastanesine yatırılan Erdal Çınar'ın bir kez daha ortaya çıktığını açıkladı. Erken, "Bu şahıs nasıl benim kapımın önüne kadar gelebiliyor? Neden hâlâ dışarıda? Erdal Çınar beni dağa kaldırmakla tehdit ediyor." dedi.

Sapık hayranı Ece Erken'in kapısına dayandı ünlü sunucu isyan etti: Beni dağa kaldırmakla tehdit ediyor

TAKINTILI HAYRANI BİR KEZ DAHA ECE ERKEN'İN KAPISINA DAYANDI

İki yıl önceki silahlı saldırıda eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden ünlü sunucu Ece Erken'in başı, takıntılı hayranıyla derde girdi. Daha önce de Ece Erken ve merhum eşi Mahmutyazıcıoğlu'nu tehdit ettiği için mahkeme kararıyla akıl hastanesine yatırılan Erdal Çınar serbest kaldı. Çınar'ın bir kez daha Ece Erken'in kapısına dayandığı ortaya çıktı.

Sapık hayranı Ece Erken'in kapısına dayandı ünlü sunucu isyan etti: Beni dağa kaldırmakla tehdit ediyor

"NASIL BENİM KAPIMIN ÖNÜNE KADAR GELEBİLİYOR?"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ece Erken, Çınar'ın resimlerini paylaşarak, ""Bu şahıs nasıl benim kapımın önüne kadar gelebiliyor? Neden hâlâ dışarıda? Şizofreni teşhisi konup neden tedavi görmüyor?" sözleriyle isyan etti.

Sapık hayranı Ece Erken'in kapısına dayandı ünlü sunucu isyan etti: Beni dağa kaldırmakla tehdit ediyor

"ERDAL ÇINAR BENİ DAĞA KALDIRMAKLA TEHDİT EDİYOR"

Erdal Çınar'ın annesine gönderdiği notları da emniyeti etiketleyerek paylaşan Ece Erken, "Erdal Çınar beni dağa kaldırmakla tehdit ediyor. Suç duyurusunda bulunduk. Akıl hastanesinden çıkmış ne yapmasını bekliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Sapık hayranı Ece Erken'in kapısına dayandı ünlü sunucu isyan etti: Beni dağa kaldırmakla tehdit ediyor

"BU VARLIĞI GÖRENLER LÜTFEN EMNİYETE BİLDİRSİN"

Ece Erken bir sonraki paylaşımında da "Erdal Çınar isimli bu varlığı görenler lütfen emniyete bildirsin" dedi.

Sapık hayranı Ece Erken'in kapısına dayandı ünlü sunucu isyan etti: Beni dağa kaldırmakla tehdit ediyor

ECE ERKEN İKİ SENE ÖNCE DE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Ece Erken iki sene önce cep telefonundan mesaj atarak kendisini ve merhum eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu tehdit ettiğini ileri sürdüğü takıntılı hayranı Erdal Çınar hakkında daha önce suç duyurusunda bulunmuştu.

Sapık hayranı Ece Erken'in kapısına dayandı ünlü sunucu isyan etti: Beni dağa kaldırmakla tehdit ediyor

Ekim 2021'de görülen duruşmaya şikâyetçi Ece Erken ve tutuksuz sanık katılmış, Çınar hakkında iddianame düzenlenmişti.

Sapık hayranı Ece Erken'in kapısına dayandı ünlü sunucu isyan etti: Beni dağa kaldırmakla tehdit ediyor

AKIL HASTANESİNE YATIRILMIŞTI

Geçen yıl mahkemenin verdiği kararı duyuran Erken, "Yıllardır peşimdeki sapık Erdal Çınar'a Şafak'ın açtığı ve değerli avukatım Helin Ballıkaya'nın dahil olduğu mahkeme bugün sonuçlanmış ve mahkeme Erdal'ın akıl hastanesine yatırılmasına karar vermiş. Allah razı olsun. Şafak'ın en istediği şeydi" ifadelerini kullanmıştı.

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    Yorumlar (1)

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Son Dakika 3.Sayfa Sapık hayranı Ece Erken'in kapısına dayandı, ünlü sunucu isyan etti: Beni dağa kaldırmakla tehdit ediyor - Son Dakika


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