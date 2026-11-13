Sarıkamış\'ta kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı, 2 kişi yaralandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole uçan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sarıkamış'a bağlı Çamyazı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çamyazı yönüne seyreden araç kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan ve uçurumda mahsur kalan 2 yaralıya ulaşmak için ekipler çalışma başlattı.

İtfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.