Sarıyer'de taksiciyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Sarıyer'de taksiciyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

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Sarıyer'de aracına bindiği taksiciyi 5 yerinden bıçakladıktan sonra yol kenarına atarak ölümüne neden olan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18.04.2024 19:05
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İstanbul Sarıyer'de aracına bindiği taksiciyi 5 yerinden bıçakladıktan sonra yol kenarına atarak öldüren yabancı uyruklu Y.B.G.'nin ifadesi ortaya çıktı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarıyer Tarabya Mahallesi Pamuk Sokak'ta dün meydana gelen olayda İran uyruklu Yoosef Bagherian Gharehtapeh, taksici Yaşar Yanıkyürek'in (58) kullandığı ticari taksiye bindi. ücret konusunda yaşanan tartışma sonucu ise şüpheli, Yanıkyürek'i 5 yerinden bıçakladıktan sonra taksiden atarak araçla birlikte kaçtı. Gharehtapeh, olay yerinden 300 metre ileride yakalanarak gözaltına alındı. Savcılığa ifade veren şüpheli, daha sonra 'canavarca hisle kasten öldürme' ve 'yağma' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Taksiciyi öldürüp araçtan atan yabancı uyruklu şahsın ifadesi ortaya çıktı

"TAKSİMETRE AÇIK DEĞİLDİ AMA YAKLAŞIK 1,5 SAAT KADAR GEZMİŞTİK"

Şüphelinin savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Kimlik tespitinde sabit ikametgahı olmadığını belirten ve muhasebecilik yaptığını ifade ettiği öğrenilen şüpheli tercüman eşliğinde verdiği ifadesinde, "Ben Türkiye'ye 11 Şubat 2024'de yasal yollarla 3 aylık vizeyle giriş yaparak geldim. Amacım çalışmak için iş araştırmaktı. Burada iş bulamazsam kaçak olarak Almanya'ya gidecektim. İran'da muhasebecilik yapardım. İstanbul'a buradan Almanya'ya kaçak gidebilmek için geldim. İstiklal Caddesi'nde ismen tanımadığım ve bilmediğim bir Türk ile tanıştım, ondan Almanya için haber bekliyordum. 17 Nisan tarihinde öğlen 12.00 gibi kaldığım otelden çıktım. Yaya olarak yarım saat gezdikten sonra orada gördüğüm ticari taksiye bindim. Taksi şoförüne beni gezdirmesini ve otele geri getirmesini söyledim. Niyetim bir müddet gezip geri dönmekti. Taksici Şişli taraflarını gezdirdi, deniz kenarından sahili gezdirdi. Birkaç yere daha götürdü. Bana 17.00'ye kadar gezdirebileceğini söyledi. Sarıyer'e geldiğimizde benden taksi ücreti olarak 200 dolar istedi. Taksimetre açık değildi ama yaklaşık 1-1 buçuk saat kadar gezmiştik." dedi.

Taksiciyi öldürüp araçtan atan yabancı uyruklu şahsın ifadesi ortaya çıktı

"PARAYA İHTİYACIM OLDUĞU İÇİN VE TAKSİCİDEN PARA ÇALMAK İÇİN ÇALMAK ARACA BİNMİŞTİM"

Şüpheli ifadesinin devamında, "Ben kendisine 'dolarla anlaşmamıştık, benden neden dolar istiyorsun' dedim. Bu esnada aracı durdurmuştu. Taksiye ilk binerken ben kendisine '500 lira param var beni o kadar ücretle gezdir' demiştim. Bunu hatırlatıp 200 dolar vermeyeceğimi söyleyince tartışmaya başladık. Kendisi bana küfür etti, küfür etmeye devam edince de kendisini Taksiciler Odası'na şikayet edeceğimi söyledim. Küfürlere devam edince sinirlendim ve cebimde taşıdığım çakı bıçağını çıkardım ve çok kez kendisini bıçakladım. Ben onu bıçaklarken o da beni engellemeye çalışıyordu. Kendisini yaraladıktan sonra taksiden yere attım ve şoför koltuğuna geçtim. Taksinin kapı kolu içinde paralar vardı, onları da üzerime aldım. Oradan kaçmaya çalışırken bir müddet araçla devam ettim. Sonra polisler beni durdurup yakaladılar. Taksici ile aramda her ne kadar taksimetre ücreti ile ilgili tartışma çıkmış ise de ben paraya ihtiyacım olduğu için ve taksiciden para çalmak için araca binmiştim. Olay nedeniyle pişmanım. Suçlamaları da haliyle kabul ediyorum." dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Taksiciyi hunharca öldüren İran uyruklu şüpheli, ifadesi sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarıyer\'de taksiciyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

İstanbul, Sarıyer, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de taksiciyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Sabri İnce: işlediği suç vatandaşı olduğu ülkede olmuş olsaydı ,alacağı cezayı tahmin etmeyen yoktur. 120 0 Yanıtla
  • ozcan ozmercan: İthal katilimiz de oldu çok şükür 74 1 Yanıtla
  • Serkan Genç: sıfata bak hele, memleket bunlarla doldu taştı 64 0 Yanıtla
  • Gökmen Karaçay: yol geçen hanı ülkemiz bu nedir ya 56 0 Yanıtla
  • Mehmet Malatyalı Yıldırım: Bu ve bu gibi cinayetler için bunları buraya getirip yerleştirenler için dava açmak lazım hırsızlık arttı cinayetlerde başladi ki bu medyaya yansıyan yazık 51 2 Yanıtla
  • Murat Zor: İranda başka bi suçtan kaçıp buraya gelmediyse bende bile bilmiyorum 52 1 Yanıtla
  • Erkut Köse: Ne güzel değil mi sabit ikametgahı yok hotelde taşıyor ama turistik vizeyle gelip iş bulamazsa buradan kaçak olarak gidicekmiş, avrupa bize buradan ülkendeyken gelemezsin diyip red veriyor ama yurt dışından elini kolunu sallayarak içeri girebiliyor bide vize vermişiz herkese e vize bile araştırmadan ücretsiz yurtdışından gelenlere biz gidiceğimiz bile yurtdışı harcı ödüyoruz en pahalısı olarak 35 1 Yanıtla
  • Suat Aykutalp: Ne ala memleket 30 2 Yanıtla
  • Alperen Umut: Ben adamın verdiği ifadeye inandım 17 4 Yanıtla Gökhan Akyil: Bende sana inandim kardesim 15 0
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