'Savcıyı ara' deyip polislere tehdit yağdırdı - Son Dakika
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3.Sayfa

'Savcıyı ara' deyip polislere tehdit yağdırdı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde durdurulan bir otomobilin sürücüsü, alkollü çıktı. Sürücünün yanındaki arkadaşı ise polislerin aracı bağlamak istemesi üzerine tehdit ve hakaretler savurdu. Polisleri ''Savcıyı ara'' diyerek tehdit eden şüpheli gözaltına alındı.

12.12.2024 16:14  Güncelleme: 16:30
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Bursa'da trafik trafik denetiminde ehliyetsiz ve alkollü çıkan sürücünün yanındaki arkadaşı "Savcıyı ara" diyerek polisleri tehdit etti.

'Savcıyı ara' deyip polislere tehdit yağdırdı

TEHDİT VE HAKARETLER SAVURDU

Gece saat 04.30 sularında, Osmangazi ilçesinde yer alan Mudanya Bulvarı'nda meydana gelen olayda trafik polisleri, ekip otosunun önünde seyir halinde olan otomobili şüphe üzerine durdurdu. B.Ç. isimli sürücü, yapılan alkolmetre testinde 0,69 promil alkollü çıktı. Ekiplerin aracı bağlamak istemesi üzerine sürücünün alkollü olan arkadaşı Mustafa E., polislerin üzerine yürüyerek, tehdit ve hakaretler savurdu.

'Savcıyı ara' deyip polislere tehdit yağdırdı

"SAVCIYI ARA" DEDİ, GÖZALTINA ALINDI

Mustafa E., kendisini sözlerine dikkat etmesi için uyaran polise, "Al arabayı bağla. Bunun gideceği yer belli oldu. Savcıyı ara" diyerek mukavemet etmeyi sürdürünce gözaltına alındı. Mustafa E.'nin üst aramasında çorabının içine gizlediği ekmek bıçağı bulundu.

'Savcıyı ara' deyip polislere tehdit yağdırdı

PARA CEZASI KESİLDİ

Sürücü B.Ç.'ye, 'Alkollü araç kullanmak' ve 'Sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmak', araç sahibi olan eşine de 'Sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullandırmak' suçlarından toplam 38 bin 931 lira ceza kesilirken, otomobil trafikten menedildi.

'Savcıyı ara' deyip polislere tehdit yağdırdı

Trafik polislerinin şikayetçi olduğu Mustafa E.'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi

'Savcıyı ara' deyip polislere tehdit yağdırdı
\'Savcıyı ara\' deyip polislere tehdit yağdırdı
Kaynak: DHA

Osmangazi, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, Bursa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Savcıyı ara' deyip polislere tehdit yağdırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Far mer:
    Ulan herkes erkek oldu be 27 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sen Kendini Ne Sanıyorsun Suçlusun 20 0 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    AYAKTA ZOR DURUYOR POLİSİ TAKDİR EDİYORUM SABRINI GÖSTERİP HERHANGİ BİR MÜDAHALEDE YAPMADI BU TİPLERİN EHLİYETLERİ SÜRESİZ İPTAL EDİLMELİ 13 0 Yanıtla
  • Şenel Demircan:
    arkadan kelepçe direk paket 11 0 Yanıtla
  • Mehmet Tok:
    içkinin düşürdüğü duruma bakın, "Rezillik" 10 0 Yanıtla
  • Gürkan Güneş:
    Eşek sudan gelene kadar ……. Erkek kesildi tabi bardakta kaldığı gibi kalmıyor 10 0 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    Herhalde hayali tanıdık savcısı var 7 0 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Ne İllet BişeyMiş Ya 6 0 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    polis lan dese meslekten atılır ..üstüne 10 yıl ceza alır 5 0 Yanıtla
  • Ömer Akçay:
    sosyal pislik 2 0 Yanıtla
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