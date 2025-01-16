Savunma sonrası yeni açıklama yaptı! Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı - Son Dakika
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Savunma sonrası yeni açıklama yaptı! Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı

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Kılıçlı yemin soruşturması kapsamında Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen 5 teğmen, bugün savunmalarını yaptı. Kara Harp Okulu'nda soruşturmaya konu olan yemini ettiren teğmen Ebru Eroğlu, savunmalarının ardından yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

16.01.2025 18:38  Güncelleme: 18:47
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezasıyla Yüksek Disiplin Kurulunasevk edilen 5 teğmen ve avukatlarının, Kara Kuvvetleri Komutanlığı YDK'da yaptıkları sözlü savunmalar sona erdi. Karar, daha sonra gerekçeli olarak hazırlanarak, onayın ardından tebliğ edilecek.

"SONUÇ NE OLURSA OLSUN"

Kara Harp Okulu'nda soruşturmaya konu olan törende yemini ettiren teğmen Ebru Eroğlu, savunmalarının ardından yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

Eroğlu, "Bugün sonuç ne olursa olsun, bizim ve sizlerin göğsündeki Harp Okulu rozetini alamayacaklar. Bizler Atatürk'ün önce sıra arkadaşı, sonra silah arkadaşı olduk. Hayatımızın geri kalanında da bu minvalde hareket edeceğiz şüphesiz" ifadelerini kullandı.

Savunma sonrası yeni açıklama yaptı! Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı

KOMUTANLARIN SAVUNMASI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI YDK'DA

Bu arada, teğmenlerin yanı sıra tören sırasında alay, tabur ve bölük komutanı olan üç komutanın savunması ise Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunda alındı.

KURULLARIN KARARLARI 10 İŞ GÜNÜ İÇİNDE AÇIKLANACAK

Yüksek disiplin kurullarında yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda durumu görüşülen personel hakkında, ''Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası'' veya ''Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine yer olmadığı'' kararlarından biri veriliyor.

Kurulların kararlarının, 10 iş günü içinde gerekçeli olarak hazırlanacağı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Yüksek Disiplin Kurulu kararları, yasal mevzuatta öngörülen karar tarihini izleyen 10 iş günü içerisinde gerekçeli olarak hazırlanacak. Gerekçeli karar hazırlanması ve onayın ardından kamuoyu ile paylaşılacak." açıklamasını yaptı.

Yüksek disiplin kurulları tarafından verilen ''Silahlı Kuvetlerden ayırma'' cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabiliyor.

Savunma sonrası yeni açıklama yaptı! Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı


NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında 5 teğmen, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma" cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Teğmenlerin tören sırasındaki alay, tabur ve bölük komutanları hakkında da soruşturma başlatılmıştı.

Savunma sonrası yeni açıklama yaptı! Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı

Kara Harp Okulu, 3-sayfa, Teğmen, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Savunma sonrası yeni açıklama yaptı! Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (89)

  • Osman kurt :
    Birde Recep Tayyip Erdoğan a diktatör derler başkan diktatör olsaa suriye deki cezaevlerini görmüşler dir sanırım 784 92 Yanıtla
    ozgur tekin:
    Neden Suriye ile kiyasliyorsun dünyada o kadar Ülker var tatile kaç defa gidebiliyorsun yurt dışı talihin varmi? Niye demiyorsun benim refah düzenim ne? diye kap istiyorsan burda var nasılsın kampı gel daha güzel suriyedekinden aklın belki insansan biraz daha balisir 0 0
    Abuzer Yavuz:
    aklıma fetöcülerin sakladığı silahlar geldi aklıma amaç orduyu yıpratmak 0 0
    Serkan Yalçın:
    kes o.c 0 0
    Mehmet Akın:
    mustafa Kemal in askerlerinin olduğu ülkede o diktatörlük yemez, sıkar 0 0
    Zafer Aşık:
    Soy isminin ilk harfini büyük yaz. Ciddiyet katar.. 0 0
  • Ramazan Sarac:
    Direkt ihraç bu kendini kanunların üstünde gören ukalayi 763 79 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    ihraç edeceksiniz bu kadar basit. burası muz cumhuriyeti değil. 713 75 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Disiplin disiplin disiplin. bu vatanin askeri olmak disinda ordu icinde herkes kafasina gore birilerinin askeri olup kafalarina gore yemin uydurmaya kalkarlarsa bu sonuclarini gecmisimizde aci sekilde gorduk.ibreti alem icin ordu ile iliskileri kesilmeli ,teşbihde hata olmaz yilanin basini kucukken ezeceksin diye bir laf vardir atasozlerimizin icinde bunlar buyuyup palazlandiklarinda simdiden itaat etmiyor emir falan dinlemiyorlarsa vay bu milletin haline . 739 37 Yanıtla
    Necmi K:
    Adamsın Adamsın Adamsın. 0 0
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