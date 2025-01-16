Savunma sonrası yeni açıklama yaptı! Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı

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"Çocuk istemiyorum" dedi! Sebebi ise bir hayli enteresan

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezasıyla Yüksek Disiplin Kurulunasevk edilen 5 teğmen ve avukatlarının, Kara Kuvvetleri Komutanlığı YDK'da yaptıkları sözlü savunmalar sona erdi. Karar, daha sonra gerekçeli olarak hazırlanarak, onayın ardından tebliğ edilecek.

"SONUÇ NE OLURSA OLSUN"

Kara Harp Okulu'nda soruşturmaya konu olan törende yemini ettiren teğmen Ebru Eroğlu, savunmalarının ardından yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

Eroğlu, "Bugün sonuç ne olursa olsun, bizim ve sizlerin göğsündeki Harp Okulu rozetini alamayacaklar. Bizler Atatürk'ün önce sıra arkadaşı, sonra silah arkadaşı olduk. Hayatımızın geri kalanında da bu minvalde hareket edeceğiz şüphesiz" ifadelerini kullandı.

KOMUTANLARIN SAVUNMASI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI YDK'DA

Bu arada, teğmenlerin yanı sıra tören sırasında alay, tabur ve bölük komutanı olan üç komutanın savunması ise Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunda alındı.

KURULLARIN KARARLARI 10 İŞ GÜNÜ İÇİNDE AÇIKLANACAK

Yüksek disiplin kurullarında yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda durumu görüşülen personel hakkında, ''Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası'' veya ''Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine yer olmadığı'' kararlarından biri veriliyor.

Kurulların kararlarının, 10 iş günü içinde gerekçeli olarak hazırlanacağı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Yüksek Disiplin Kurulu kararları, yasal mevzuatta öngörülen karar tarihini izleyen 10 iş günü içerisinde gerekçeli olarak hazırlanacak. Gerekçeli karar hazırlanması ve onayın ardından kamuoyu ile paylaşılacak." açıklamasını yaptı.

Yüksek disiplin kurulları tarafından verilen ''Silahlı Kuvetlerden ayırma'' cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabiliyor.



