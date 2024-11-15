Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu - Son Dakika
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Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu

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Yüksek karlı özel fon vaadiyle dolandırıcılık iddialarıyla yargılanan banka müdürü Seçil Erzan'ın davasında Hazine ve Maliye Bakanlığı sürece dahil oldu. Duruşmada savunma yapan Erzan, "İnsanların faizlerini ödeyebilmek için tefecilerin kapımın önüne silahla dayanmasına göz yumdum. Ben gemi kaptanı değilim, ben banka müdürüyüm. Bu geminin kaptanı, mağdur olmayan, benden fazla fazla paralar alan ve beni yönlendiren müştekilerdir." dedi.

15.11.2024 15:17
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Yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada savunma yapan sanık Erzan, "İnsanların faizlerini ödeyebilmek için tefecilerin kapımın önüne silahla dayanmasına göz yumdum. Ben gemi kaptanı değilim, ben banka müdürüyüm. Bu geminin kaptanı, mağdur olmayan, benden fazla fazla paralar alan ve beni yönlendiren müştekilerdir." diye konuştu.

SEÇİL ERZAN BİR KEZ DAHA HAKİM KARŞISINDA

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Seçil Erzan, önceki celse tahliye olan tutuksuz sanık Ali Yörük'ünde bulunduğu bir kısım tutuksuz sanık ve tarafların avukatları hazır bulundu.

DAVAYA HAZİNE BAKANLIĞI DA DAHİL OLDU

Duruşmada hazır bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı avukatı, davaya katılma talebinde bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, bu talebi kabul etti.

ERZAN: ALDIĞIM PARALARI TEFECİYE VERİYORDUM

Savunmasında, para yatıran kişilere geri ödemeyi yaptığını belirten Seçil Erzan, "Ben tim kişilere ödediğim faizleri ben parayı görmeden kendi aralarında dönüyordu, benden para alıyorlardı, faiz istiyorlardı ama ben para elime gelmediği için ödeme yapamıyordum. Para bana değil, bana para getiren diğer kişiler arasında dönüyordu. Ben tarla ve annemin evini satarak aldığım paraları insanlara geri ödedim. Tefecilere ipotek verdim, bunların kanıtları var. Hüseyin Eligül'den aldığım paraları tefecilere veriyordum. Ben kimseyi kandırmadım, benden para alan ve bu işlemleri yapan herkesin finansal okuryazarlığı var. Kimseye 'gel bir fon var sana kayıt dışı para vereyim mi' demedim. Selçuk İnan'ı Semih Kaya ikna etti. Emre Çolak'la ödeme yapılmadan önce hiç konuşmadım" ifadelerini kullandı.

Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu

"BU GEMİNİN KAPTANI BENDEN FAZLA PARA ALANLARDIR"

Savunmasına devam eden Erzan, "İnsanların faizlerini ödeyebilmek için tefecilerin kapımın önüne silahla dayanmasına göz yumdum. Ben gemi kaptanı değilim, ben banka müdürüyüm. Bu geminin kaptanı, mağdur olmayan, benden fazla fazla paralar alan ve beni yönlendiren müştekilerdir. Aylarca Atilla Baltaş ve diğerlerinden para bekledim. Onlardan aldığım para karşılığında müştekilere ödeme yapmaya çalışıyordum. Benden iki katı para istediklerinde borçlanıyordum, çünkü müştekiler onlara vadettiğim parayı istiyorlardı, bende onlara ödeyeceğim diye söz veriyordum. Hiçbir müştekiyle bankacılık işlemi konuşmadığım için onlarda bu işlemlerin ne olduğunu bilmiyorlardı. Fatih Terim'in hesabından hiç para çekmedim. Para akışını gişe dışı işlemle gerçekleştirdim. Fatih Terim'in hesabından kimseye para da aktarmadım" diye konuştu.

"BANKA DIŞI BORÇ PARA ALDIM"

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, Erzan'a önceki ifadelerinde belirttiği gayri resmi gelir sağlıyordum cümlesine ilişkin, bu geliri nasıl sağladığını sordu. Erzan cevap olarak, "Geliri, tefecilerden ve Atilla Baltaş'tan sağlıyordum. Fatih Terim bana 'bu parayı nereden getiriyorsun diye sormadan benden para alıyordu. Bende ona para vermek için birilerinden para alıp ona veriyordum. Tanın Yılmaz, banka işlemlerini ve benim bu işlemleri kayıt dışı yaptığımı bildiği halde benden para istiyordu sorgulamadan. Bu durumda tefeci Tanın Yılmaz'dır. Bizim banka dışı borç para almamız yasak ama ben bu süre içerisinde banka dışı borç para aldım" diye konuştu.

Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu - Son Dakika

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