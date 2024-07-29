Seda Sayan, yakın arkadaşı Safiye Soyman\'ı en acı gününde yalnız bıraktı! Nedeni ortaya çıktı

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Batman\'da tır düğünden çıkanların arasına daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Safiye Soyman'ın, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden 47 yaşındaki oğlu Harun Akaröz, cumartesi günü yaşamını yitirdi. Evlat acısıyla kahrolan Safiye Soyman dün gözyaşları içinde oğlunu son yolculuğuna uğurladı. Törende ise gözler Seda Sayan'ı aradı.

SOYMAN: OĞLUMU ELLERİMLE YIKADIM, NURLAR İÇİNDE GİTTİ

Yaşamını yitiren MS hastası Harun Akaröz için dün Gündoğan Mahallesi'ndeki Merkez Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Acısını paylaşan Safiye Soyman, gazetecilere yaptığı açıklamada "Allah kimseye evlat acısı vermesin. Üzerine bir sinek konsun istemezdim. Oğlum çekimden geldikten bir hafta sonra vefat etti. Sanki oğlum beni bekliyormuş. Oğlumu ellerimle yıkadım. Çocuğum nurlar içinde gitti" ifadelerini kullandı.

UÇAK BİLETİ BULAMADI

Seda Sayan; Ebru Akel, Gülben Ergen, Seray Sever ve Seren Serengil'in katıldığı Bodrum'daki cenaze töreninde yakın arkadaşı yalnız bıraktı. 2. Sayfa'da yer alan habere göre, eşiyle birlikte Amerika'da olan Sayan, acı haberi aldıktan sonra apar topar Türkiye'ye dönmek için uçak bileti aradı ancak bulamadı. Arkadaşını yalnız bıraktığı için çok üzgün olduğunu söyleyen Sayan "Burada dua göndermek dışında elimizden bir şey gelmiyor" ifadelerini kullandı.