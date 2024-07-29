Seda Sayan, yakın arkadaşı Safiye Soyman'ı en acı gününde yalnız bıraktı! Nedeni ortaya çıktı - Son Dakika
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Seda Sayan, yakın arkadaşı Safiye Soyman'ı en acı gününde yalnız bıraktı! Nedeni ortaya çıktı

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Safiye Soyman, 25 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden ve cumartesi günü yaşamını yitiren oğlu Harun Akaröz'ü dün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı. Ünlü isimlerin akın ettiği törende gözler Soyman'ın yakın arkadaşı Seda Sayan'ı aradı. Sayan'ın eşiyle Amerika'da olduğu ve uçak bileti bulamadığı için cenazeye yetişemediği ortaya çıktı.

29.07.2024 07:46
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Safiye Soyman'ın, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden 47 yaşındaki oğlu Harun Akaröz, cumartesi günü yaşamını yitirdi. Evlat acısıyla kahrolan Safiye Soyman dün gözyaşları içinde oğlunu son yolculuğuna uğurladı. Törende ise gözler Seda Sayan'ı aradı.

SOYMAN: OĞLUMU ELLERİMLE YIKADIM, NURLAR İÇİNDE GİTTİ

Yaşamını yitiren MS hastası Harun Akaröz için dün Gündoğan Mahallesi'ndeki Merkez Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Acısını paylaşan Safiye Soyman, gazetecilere yaptığı açıklamada "Allah kimseye evlat acısı vermesin. Üzerine bir sinek konsun istemezdim. Oğlum çekimden geldikten bir hafta sonra vefat etti. Sanki oğlum beni bekliyormuş. Oğlumu ellerimle yıkadım. Çocuğum nurlar içinde gitti" ifadelerini kullandı.

Seda Sayan, yakın arkadaşı Safiye Soyman'ı en acı gününde yalnız bıraktı! Nedeni ortaya çıktı

UÇAK BİLETİ BULAMADI

Seda Sayan; Ebru Akel, Gülben Ergen, Seray Sever ve Seren Serengil'in katıldığı Bodrum'daki cenaze töreninde yakın arkadaşı yalnız bıraktı. 2. Sayfa'da yer alan habere göre, eşiyle birlikte Amerika'da olan Sayan, acı haberi aldıktan sonra apar topar Türkiye'ye dönmek için uçak bileti aradı ancak bulamadı. Arkadaşını yalnız bıraktığı için çok üzgün olduğunu söyleyen Sayan "Burada dua göndermek dışında elimizden bir şey gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Seda Sayan, yakın arkadaşı Safiye Soyman'ı en acı gününde yalnız bıraktı! Nedeni ortaya çıktı
Seda Sayan, yakın arkadaşı Safiye Soyman'ı en acı gününde yalnız bıraktı! Nedeni ortaya çıktı
Seda Sayan, yakın arkadaşı Safiye Soyman'ı en acı gününde yalnız bıraktı! Nedeni ortaya çıktı
Seda Sayan, yakın arkadaşı Safiye Soyman\'ı en acı gününde yalnız bıraktı! Nedeni ortaya çıktı

Safiye Soyman, Seda Sayan, 3.Sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Seda Sayan, yakın arkadaşı Safiye Soyman'ı en acı gününde yalnız bıraktı! Nedeni ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Deniz Öztürk: Vah vah nasıl üzüldüm şimdi napıcam ben bu haberle yeni güne nasıl başlayacam çok kötü oldu benim için :) 15 14 Yanıtla
    Erol MARASLI: Bu kadar insanlıgımızı nasıl kaybettik.haberi önemsiz gereksiz görebilirsin ana evlat acısı çeken bir kadın var.ALLAH rahmet etsin de geç git.gercekten insanlık adına utanıyorum 6 0
  • Metin Övenç: Uçak bileti yokmuş Hadi oradan Direk Türkiye bileti alma kardeşim Başka ülkeye bilet al Oradan da Türkiye’ye gel çok mu zor 21 3 Yanıtla
  • Muhittin Çavdarlı: Sırf THY nin günde belki 100 seferi vardır amerika dan bilet bulamamış:) 13 2 Yanıtla
  • Hakan Celenk: Allah rahmet eylesin,yakınlarına sabırlar diliyorum. 0 0 Yanıtla

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