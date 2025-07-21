Seydikemer'de 57 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Seydikemer'de yasa dışı geçiş hazırlığında yakalanan 57 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, organizatör olduğu değerlendirilen 7 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Eşen Mahallesi, Karadere Plajı'nda Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, düzensiz göçmen oldukları belirlenen 57 yabancı uyruklu şahsın yasa dışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalıştıkları tespit edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu yakalanan İran, Irak, Afganistan ve Mısır uyruklu göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmenlerin yurtdışına çıkmalarına aracılık ettikleri değerlendirilen 7 kişi ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA