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Şırnak'ta kaybolan genç kızın cansız bedeni Suriye'de bulundu - Son Dakika
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Şırnak'ta kaybolan genç kızın cansız bedeni Suriye'de bulundu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'nde kaybolan Zelin Çalış'ın cansız bedeni Suriye'de bulundu.

06.12.2023 - 19:14,  Güncelleme: 21:14
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'nde 27 Kasım'da kaybolan Zelin Çalış'ın cansız bedeni Suriye'de köylüler tarafından bulundu.

Cizre ilçesinde 27 Kasım tarihinde kardeşi Zelal ile Dicle Nehri'ne atlayan Zelin Çalış, akıntıya kapılıp suda kaybolurken kardeşi Zelal Çalış balıkçılar tarafından kurtarılmıştı.

Şırnak'ta, Dicle Nehri'nde kaybolan genç kızın cansız bedeni Suriye'de bulundu

CESEDİ SURİYE'DE BULUNDU

Cizre Belediyesi dalgıç ekibi, Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Diyarbakır ve Şırnak AFAD ekipleri ile Van AFAD ekibi ve kurbağa adamlardan oluşan dört ayrı ekip su altında, su yüzeyinde ve havadan drone desteği ile genç kızı bulmak çalışmalar yürütüldü. Dört ayrı ekibin dört ayrı botla Irak sınırına kadar 27 Kasım'dan bu yana sürdürdüğü arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kayıp kızın cansız bedeni Suriye'de Hane köyü civarında köylüler tarafından bulundu.

Şırnak'ta, Dicle Nehri'nde kaybolan genç kızın cansız bedeni Suriye'de bulundu

Köylülerin haber vermesi ile birlikte AFAD ekipleri kızın cenazesini almak için Hane köyüne doğru yola çıkarken, 10 gündür devam eden arama kurtarma çalışmaları da sona erdi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Suriye, Şırnak, Dicle, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta kaybolan genç kızın cansız bedeni Suriye'de bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta kaybolan genç kızın cansız bedeni Suriye'de bulundu - Son Dakika
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