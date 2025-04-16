Sırrı Süreyya Önder, rahatsızlığını TBMM Genel Kurulu'nda anlatmıştı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sırrı Süreyya Önder, rahatsızlığını TBMM Genel Kurulu'nda anlatmıştı

Geniş Video İzle

İstanbul'da kalp rahatsızlığı ardından ameliyat edilen DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçen yıl 16 Mayıs'ta genel kurulda rahatsızlığını anlatmıştı. Önder, "Beynime genel kurulu yönetirken pıhtı attı. Gittik; işte her şer bir hayra gebedir; pankreasta tümör çıktı. Aort anevrizması, beyne pıhtı atmasıyla beraber yaşandı. Ağır da bir tedavi görüyorum" demişti.

16.04.2025 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da dün gece rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede aort damarında yırtık tespit edilen TBMM Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder, 12 saat süren bir ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.

MECLİS GENEL KURULU'NDA RAHATSIZLIĞINA DEĞİNMİŞTİ

Gözetim altında tutulan Önder, 16 Mayıs 2024'te Meclis Genel Kurulunda, 'Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında gerginlik yaşanınca rahatsızlığına değinmişti.

"BEYNE PIHTI ATMASIYLA AORT ANEVRİZMASI YAŞADIK"

Önder, iktidar ve muhalefet milletvekillerinin genel kurulu yönetme tutumuna ilişkin eleştirileri üzerine şöyle demişti: "Bunu söylemek istemezdim ama genel kurulu yönetirken beynime pıhtı attı. Gittik; işte her şer bir hayra gebedir; pankreasta tümör çıktı. Beyne pıhtı atmasıyla beraber aort anevrizması yaşadık. Ağır da bir tedavi görüyorum. Ona rağmen ben bu kadar tahammüllü, saygılı ve bu kadar; aslında ayıp bir şey insanın kendisi için bu tanımı kullanmak da, zarafetle yürütmeye çalışırken, bu hoyratlık kabul edebileceğim bir şey değil. 'Acaba zarafetimizi, nezaketimizi, edebimizi başka bir şey olarak mı yorumluyorlar' duygusuna kapılıyorum.

"BURADA HEPİMİZİN DERT ETTİĞİ MEMLEKETİN HALİDİR"

İncindiğim bir şey. Bu ikinci bir dakikada söze giremeyen bütün arkadaşlar beni demokrasi dışı davranmakla itham ettiler. Muhalefetten de vekiller geldi. Şimdi tabii ki ben de bütün bunlardan kendime bir ibret, ders çıkarmazsam ayıp olacak. Bundan sonra 20 kişiden başka hiçbir arkadaşıma söz vermeyeceğim. Muhalefetten gelip burada çemkirmeselerdi diyecektim ki, 'Yine ben eski tutumumu devam edeyim.' İç tüzükse iç tüzük nasıl uygulanır hepsini göreceğiz. Ama asgari bir konsorsiyum, asgari bir zarafet, asgari bir nezaket, anlayış, hemhal olma, empati, adına ne derseniz deyin, burada hepimizin dert ettiğimiz memleketin halidir.

Bir şekilde bir yol bulmaya, üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz. Onun için herhangi bir iç tüzüğün bana yüklediği o saygısızlıkla ilgili herhangi bir şey yapmayacağım. Onu bile ifade özgürlüğü kapsamında değerlendiriyorum. Saygı sınırlılarını zorlasa da ben bir Sayın Vekile bu konuda herhangi bir disiplin işlemi yapmak gibi bir tutum, 40 yıllık ilkelerimi çiğnemek olur. Hiçbir saygısızlık prensiplerimi çiğnetemez, ifade edebilmesi, bunda aşırıya bile gitse, kabalaşsa bile buna tahammül etmek şeklinde gelişiyor. Vaktinizi aldım. Özür dilerim, bağışlayın beni."

Sırrı Süreyya Önder, rahatsızlığını TBMM Genel Kurulu\'nda anlatmıştı
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

3-sayfa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sırrı Süreyya Önder, rahatsızlığını TBMM Genel Kurulu'nda anlatmıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Umut Er:
    Her Canlı Ölümü Tadacaktır. ALLAH Tüm Hastalarımıza Şifa Versin 21 3 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Ölmez inşallah şu süreçte lazım Türkiye ye sırrı abi 20 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşiyle tartışıp evini kundakladı, yangını izlerken yakalandı Eşiyle tartışıp evini kundakladı, yangını izlerken yakalandı
TBMM’de Zirai Don Komisyonu Kuruldu: Tarım Arazi Zararları Araştırılacak TBMM'de Zirai Don Komisyonu Kuruldu: Tarım Arazi Zararları Araştırılacak
Minguzzi’nin mezarını tahrip eden şahıs: Kimseden talimat veya para almadım Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şahıs: Kimseden talimat veya para almadım
Takımda kalması mucize olur Beşiktaşlıların uykularını kaçıracak Rafa Silva iddiası Takımda kalması mucize olur! Beşiktaşlıların uykularını kaçıracak Rafa Silva iddiası
Antrenmanda ortaya çıktı Fenerbahçelileri sevindiren gelişme Antrenmanda ortaya çıktı! Fenerbahçelileri sevindiren gelişme
Erdoğan’dan zira don ile ilgili açıklama: Zarar gören mahsuller kjarşılanacak Erdoğan'dan zira don ile ilgili açıklama: Zarar gören mahsuller kjarşılanacak
TBMM, Filistin davasına destek için parlamentoları buluşturuyor TBMM, Filistin davasına destek için parlamentoları buluşturuyor
Seçil Erzan davasında tutuksuz yargılanan Denizbank eski Genel Müdürü Hakan Ateş, ifade verdi Seçil Erzan davasında tutuksuz yargılanan Denizbank eski Genel Müdürü Hakan Ateş, ifade verdi
ABD, Suriye’deki askerlerini iki ay içinde geri çekmeye başlayacak ABD, Suriye'deki askerlerini iki ay içinde geri çekmeye başlayacak
Yasak aşk skandalında damat ile kaynana canlı yayında gözaltına alındı Yasak aşk skandalında damat ile kaynana canlı yayında gözaltına alındı
Minguzzi ailesini tehdit eden bir kişi daha tutuklandı Minguzzi ailesini tehdit eden bir kişi daha tutuklandı

15:41 Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan, Ege ve Akdeniz’de yetki alanlarımızı ihlal ediyor Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan, Ege ve Akdeniz'de yetki alanlarımızı ihlal ediyor
15:26 CHP’li Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı CHP'li Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı
15:21 Yasak aşk yaşayan kayınvalide ile damat tutuklandı Yasak aşk yaşayan kayınvalide ile damat tutuklandı
14:50 İmamoğlu: Bahçeli’nin çağrısını önemli buluyorum İmamoğlu: Bahçeli'nin çağrısını önemli buluyorum
12:02 Sırrı Süreyya Önder’i ameliyat eden doktorlar açıklamalarda bulunuyor Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlar açıklamalarda bulunuyor
22:28 Futbolcular bile şaştı kaldı Şampiyonlar Ligi’nde maça dakikalar kala eşi benzeri görülmemiş hata Futbolcular bile şaştı kaldı! Şampiyonlar Ligi'nde maça dakikalar kala eşi benzeri görülmemiş hata
22:09 CONCACAF, 2030 Dünya Kupası’nın 64 takımlı formatına karşı çıktı CONCACAF, 2030 Dünya Kupası'nın 64 takımlı formatına karşı çıktı
21:50 Trabzonspor, U19 takımından 13 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı Trabzonspor, U19 takımından 13 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı
21:29 23 yaşındaki Erva’yı öldürüp cesedini parçalayan sanığa ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet 23 yaşındaki Erva'yı öldürüp cesedini parçalayan sanığa ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet
21:29 Hamas’tan İsrailli esir ailelerine: Çocuklarınız siyah tabutlar içinde dönecek Hamas'tan İsrailli esir ailelerine: Çocuklarınız siyah tabutlar içinde dönecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2025 16:15:24. #7.12#
SON DAKİKA: Sırrı Süreyya Önder, rahatsızlığını TBMM Genel Kurulu'nda anlatmıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement