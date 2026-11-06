Divriği'de kaybolan Büşra bebekten 2 aydır haber yok: Annenin değişen ifadesi soruşturmayı çıkmaza soktu - Son Dakika
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Divriği'de kaybolan Büşra bebekten 2 aydır haber yok: Annenin değişen ifadesi soruşturmayı çıkmaza soktu

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Divriği\'de kaybolan Büşra bebekten 2 aydır haber yok: Annenin değişen ifadesi soruşturmayı çıkmaza soktu
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Divriği\'de kaybolan Büşra bebekten 2 aydır haber yok: Annenin değişen ifadesi soruşturmayı çıkmaza soktu
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Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyü kırsalında 10 Eylül'de kaybolan 11 aylık Büşra için AFAD ve jandarmanın köpek ve dronla sürdürdüğü arama 57. gününde de sonuç vermedi. Anne ve babanın da aralarında olduğu 6 kişi tutuklu bulunurken, önce babanın bebeği öldürdüğünü sonra sattığını iddia eden annenin ifadeleri dikkat çekiyor. Çadırdan 3 kilometre uzakta bulunan kıyafetlerle ilgili Adli Tıp sonucu bekleniyor.

Sivas'ın Divriği ilçesi kırsalında 57 gün önce kaybolan 11 aylık Büşra bebekle ilgili devam eden geniş çaplı arama çalışmalarına rağmen hiçbir ize rastlanılamadı.

10 Eylül 2026'da Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyü kırsalında hayvancılık yapan ailenin 11 aylık bebeğinin kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatılmıştı. Bebeğin bulunması için AFAD, jandarma ve diğer ekipler kırsalda geniş çaplı arama yürüttü. Çalışmalar sürerken Divriği Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturmada, verilen şüpheli ifadeler üzerine anne E.B. ve baba Y.B.'nin (41) de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANNE İFADESİNİ DEĞİŞTİRİP BABAYI SUÇLADI

Aile bireylerinin kolluk kuvvetlerine verdiği ilk ifade, bebeğin yabani hayvanlar tarafından kaçırılmış olabileceği yönündeydi. Anne E.B. daha sonra ifadesini değiştirerek bebeği baba Y.B.'nin öldürdüğünü iddia etti. Anne, cezaevinde de babayı suçlayarak bu kez babanın bebeği sattığını öne sürdü. Bu iddia üzerine Diyarbakır'da bebeği satın aldığı düşünülen M.K. gözaltına alındı; M.K., ifadesinin ardından suçsuz olduğu değerlendirilerek serbest bırakıldı.

GÖZLER ADLİ TIP RAPORUNDA

Arama çalışmalarının ilk gününde, Büşra ve ailesinin kaldığı çadırdan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bebeğe ait olduğu değerlendirilen tişört, zıbın ve bebek bezi bulunmuştu. Buluntular, Büşra'ya ait olup olmadıklarının ve üzerlerinde kan ya da soruşturmayı etkileyecek başka bir bulgu bulunup bulunmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturmadaki şüphelerin netleşmesi için gelecek sonuçlar bekleniyor.

KÖPEK VE DRONLA ARAMA SÜRÜYOR

Adli Tıp Kurumu'ndan sonuç beklenirken AFAD ve jandarma ekipleri, 57. gününde kırsaldaki arama çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Köpek ve dron da kullanılan çalışmalarda aradan yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen herhangi bir ize rastlanılamadı.

Kaynak: İHA
3. SayfaAdli TıpDivriğiYabaniGüncelSivasEylülBebekAFADSon Dakika

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