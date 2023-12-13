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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kaza anı videosu ortaya çıktı - Son Dakika
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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kaza anı videosu ortaya çıktı

Fatih'te çarptığı motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un olay yerinde çekilen videosu ortaya çıktı. Görüntülerde kaza sonrası Göçer'in kanlar içinde yerde yattığı, Mohamud'un ise az ileride ayakta beklediği görülüyor.

13.12.2023 - 09:04,
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Fatih'te çarptığı motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'in olay yerinde çekilen videosu ortaya çıktı.
Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada Yunus Emre Göçer (38)'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 6 gün sonra hayatını kaybetti. Kaza sonrası ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un yurt dışına kaçtığı belirlendi. Bu arada Mohammed Hassan Shekh Mohamud'in kazanın sonrası olay yerinde çekilmiş videosu ortaya çıktı.
Ortaya çıkan görüntülerde kaza sonrası Yunus Emre Göçer (38) kanlar içinde yerde yatarken Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un az ileride ayakta beklediği görülüyor. - İSTANBUL

Somali Cumhurbaşkanı\'nın oğlunun kaza anı videosu ortaya çıktı
Kaynak: İHA
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Mohammed Hassan, Yunus Emre, Somali, Uluslararası İlişkiler, Trafik, Kaza, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kaza anı videosu ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kaza anı videosu ortaya çıktı - Son Dakika
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