Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi eski kocası tarafından öldürüldü - Son Dakika
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Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi eski kocası tarafından öldürüldü

Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi eski kocası tarafından öldürüldü
25.06.2025 16:30
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Kaliforniya'nın Fontana kentinde, fitness influencerı Gloria Zamora ve yeni sevgilisi Hector Garduno, Zamora'nın eski eşi tarafından bir restoran otoparkında vurularak öldürüldü. Zamora'nın boşanma sürecini kamuoyuna açıkladığı podcast yayınından sadece birkaç gün sonra gerçekleşen olayda, saldırgan olay yerinde polis tarafından vurularak hayatını kaybetti.

Kaliforniya'nın Fontana kentinde korkunç bir olay yaşandı. Fitness influencerı Gloria Zamora (40) ve yeni sevgilisi Hector Garduno (43), kıskanç eski eş tarafından restoran otoparkında vurularak hayatını kaybetti. Olay, Zamora'nın boşanma sürecini kamuoyuna açıkladığı podcast yayınından sadece birkaç gün sonra gerçekleşti.

Fontana Polis Departmanı'ndan yetkililer, Gloria Zamora ile Hector Garduno'nun 21 Haziran akşamı saat 21:40 civarında, bir suşi restoranının otoparkında vurulduğunu açıkladı. Çift, restoranda yaklaşık bir saat kaldıktan sonra saldırıya uğradı. Polis, Zamora'nın eski eşi Thomas Alberto Tamayo Lizarraga'nın bu saldırıyı gerçekleştirdiğini belirtti.

Olay anında oradan geçen bir San Bernardino Şerif Departmanı görevlisi, durumu fark edip hemen müdahale etti. Şüpheli zanlıyı anında vurdu ve olay yerinde hayatını kaybetti.

7 çocuk annesi olan Gloria Zamora, Instagram'da 150 binden fazla takipçisi bulunan bir fitness influencerıydı. Kadınlara yönelik motivasyonel ve spor içerikleri paylaşmasıyla tanınıyordu. Kendi podcast kanalı HERizon'da, ikinci eşi Thomas Alberto Tamayo Lizarraga ile boşanma sürecinde olduğunu açıkça anlatmıştı.

Annesini kaybeden 24 yaşındaki kızı Jazlynne Zamora, GoFundMe kampanyasında "Annem anlamsızca elimizden alındı, üvey babam Tomas tarafından katledildi" dedi. Kızının sözlerine göre Gloria, yaşadığı toplulukta bir ışık kaynağıydı ve "Kadınlar istedikleri her şeyi başarabilir" sözünü her zaman yaşardı.

43 yaşındaki Hector Garduno ise 4 çocuk babasıydı. Onun adına açılan yardım kampanyasında çocukları, babalarının çok çalışkan ve sevgi dolu biri olduğunu, erken yaşta kaybedildiğini belirtti.

Soruşturma Devam Ediyor

Fontana Polisi, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyurdu. Henüz başka bir açıklama yapılmazken, bölge halkı ve sosyal medya kullanıcıları yaşanan trajedi karşısında derin üzüntü duydu.

Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi eski kocası tarafından öldürüldü
Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi eski kocası tarafından öldürüldü
Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi eski kocası tarafından öldürüldü
Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi eski kocası tarafından öldürüldü

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Son Dakika 3.Sayfa Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi eski kocası tarafından öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Claus Meeir:
    Abi boşanma aşamasını iyi yürütmek gerek boşanmadan sevgili tutarsan karşıdaki insan. Önce boşanın birbirinizden iyice sogugun sonra ne halt yerseniz yiyin yoksa böyle şeyleri bizim ülkemizde zaten görüyoruz 3 1 Yanıtla
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