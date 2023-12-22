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Sultangazi'de CHP İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı'na silahlı saldırı - Son Dakika
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Sultangazi'de CHP İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı'na silahlı saldırı

Sultangazi'de CHP İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ali Kılıç'ın bulunduğu araca silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu yaralanan Kılıç hastaneye kaldırılırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

22.12.2023 - 21:27,
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CHP Sultangazi Gençlik Kolları yardımcısına silahlı saldırı kameralara yansıdı

İSTANBUL - Sultangazi'de CHP İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ali Kılıç'ın bulunduğu araca silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu yaralanan Kılıç hastaneye kaldırılırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Sultangazi 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir cenaze törenine katıldıktan sonra arkadaşı Murat Yıldırım ile birlikte berbere gitmek üzere yola çıkan Sultangazi CHP Gençlik Kolları Yardımcısı Ali Kılıç'a, aracını park ettiği esnada lüks bir otomobilin camından uzun namlulu silahlar ile ateş açıldı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırı sonucunda yaralanan Kılıç hastaneye kaldırılırken, arkadaşı saldırıdan yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri lüks araçlı saldırganları yakalamaya yönelik çalışma başlatırken, aracın akşam saatlerinde içinde uzun namlulu silahlarla birlikte kundaklandığı ve şahısların kaçtığı tespit edildi.

Öte yandan, yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde lüks otomobilin Kılıç'ın bulunduğu otomobilin yanına yaklaştığı ve ateş edildiği görüldü. Konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları ise sürüyor.

Sultangazi\'de CHP İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı\'na silahlı saldırı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sultangazi'de CHP İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı'na silahlı saldırı - Son Dakika
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