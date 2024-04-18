Engelli gence sokak ortasında sözlü ve yumruklu saldırı

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İstanbul'da gece saatlerinde bir kişinin yolda yürüyen engelliye laf atmasının ardından aralarında tartışma başladı. Tartışma sırasında engelliye yumruk atan şüpheli kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ENGELLİ GENÇ, GÖZÜNDEN YARALANDI

Olay, Sultangazi'de bir marketin önünde 14 Nisan Pazar günü saat 23.00 sıralarında yaşandı. Engelli O.E.O. marketin önünden geçtiği sırada M.E.T. adlı şüpheli, engelli gence laf attı. Şüphelinin O.E.O'nun üzerine yürümesiyle engelli genç, M.E.T'yi iterek kendisini korumaya çalıştı. Şüpheli bu kez kendisini iten O.E.O'ya yumruk atarak gözünden yaralanmasına neden oldu.

SALDIRGAN POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı ve saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan olayın ardından ise güvenlik kamerasına yansıyan bu görüntüler kaldı.