Sur canisi Semih Çelik\'in cenazesine sadece 3 kişi katıldı

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Cem Garipoğlu\'nun mezarından kefen yerine başka bir şey çıktı

Eyüpsultan ve Fatih'te Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra Edirnekapı'da surlardan atlayarak intihar eden Çelik için Kilyos Mezarlığı'nda, ailesinden 3 kişinin katılımıyla cenaze namazı kılındı. Mezarda Çelik'in isminin yazmadığı görüldü.

TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU VAHŞET

Fatih'te dün akşama doğru önce kendi evinde Ayşenur Halil'i (19) daha sonra Edirnekapı surlarında İkbal Uzuner'i (19) öldüren Semih Çelik (19) ardından ise kendisini surlardan aşağıya atarak intihar etmişti. Otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirilen cenazelerden Semih Çelik'in cenazesi gece geç saatlerde babası tarafından teslim alındı.

SUR CANİSİNİN CENAZESİNE 3 KİŞİ KATILDI

Çelik için Kilyos Mezarlığı'nda, ailesinden 3 kişinin katılımıyla cenaze namazı kılındığı öğrenildi. Çelik, namazın ardından toprağa verildi.

NAMAZ KILINMASINA TEPKİ

Mezarda Semih Çelik'in isminin yazılı olmadığı görüldü. Öte yandan Çelik'in cenaze namazının kılınmasına sosyal medyada tepki yağdı.