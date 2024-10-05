Sur canisi Semih Çelik'in cenazesine sadece 3 kişi katıldı - Son Dakika
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Sur canisi Semih Çelik'in cenazesine sadece 3 kişi katıldı

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İstanbul'da Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'e vahşice katlettikten sonra surlardan atlayarak intihar eden 19 yaşındaki Semih Çelik için Kilyos Mezarlığı'nda, ailesinden 3 kişinin katılımıyla cenaze namazı kılındı. Mezarda Çelik'in isminin yazmaması dikkat çekti. Ayrıca Çelik'in cenaze namazının kılınmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

05.10.2024 21:52  Güncelleme: 22:18
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Eyüpsultan ve Fatih'te Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra Edirnekapı'da surlardan atlayarak intihar eden Çelik için Kilyos Mezarlığı'nda, ailesinden 3 kişinin katılımıyla cenaze namazı kılındı. Mezarda Çelik'in isminin yazmadığı görüldü.

TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU VAHŞET

Fatih'te dün akşama doğru önce kendi evinde Ayşenur Halil'i (19) daha sonra Edirnekapı surlarında İkbal Uzuner'i (19) öldüren Semih Çelik (19) ardından ise kendisini surlardan aşağıya atarak intihar etmişti. Otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirilen cenazelerden Semih Çelik'in cenazesi gece geç saatlerde babası tarafından teslim alındı.

SUR CANİSİNİN CENAZESİNE 3 KİŞİ KATILDI

Çelik için Kilyos Mezarlığı'nda, ailesinden 3 kişinin katılımıyla cenaze namazı kılındığı öğrenildi. Çelik, namazın ardından toprağa verildi.

Sur canisi Semih Çelik'in cenazesine sadece 3 kişi katıldı

NAMAZ KILINMASINA TEPKİ

Mezarda Semih Çelik'in isminin yazılı olmadığı görüldü. Öte yandan Çelik'in cenaze namazının kılınmasına sosyal medyada tepki yağdı.

Sur canisi Semih Çelik'in cenazesine sadece 3 kişi katıldı

NE OLMUŞTU?

Olay, saat 16.00 sıralarında İstanbul Fatih Edirnekapı surlarında yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, Semih Çelik (19) isimli şahıs, saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan'da sevgilisi Ayşenur Halil'i öldürmüştü. Çelik, daha sonra saat 16.00 sıralarında ise Fatih'te bulunan arkadaşı İkbal Uzuner isimli kadın ile birlikte surlara çıkmıştı. Şahıs, Uzuner'in kafasını kestikten aşağıya atmıştı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen Semih Çelik, iki kadını öldürdükten sonra tarihi surlardan aşağı atlayarak intihar etmişti.

Sur canisi Semih Çelik\'in cenazesine sadece 3 kişi katıldı

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Son Dakika 3.Sayfa Sur canisi Semih Çelik'in cenazesine sadece 3 kişi katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Oooo:
    Sonuçlarla uğraşıyoruz Sebep konuşmuyoruz. Uyuşturucu ticareti yapanlara idam gelmeli! 52 0 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    Bu ölüm tek sebebi ak parti ülke bitirdiler 11 25 Yanıtla
  • Ahmet Yiğit:
    Bu mezarın hemen yıkılması gerekir lağım suyuna atılması gerekir 27 6 Yanıtla
  • harun 8071:
    leşi köpeklere atılsaydı keşke 26 3 Yanıtla
  • Derviş:
    bakıyorum bu tür eylemleri yapanların hepsi uyuşturucu bağımlısı cıkıyor pkk Türkiye de silahı eylemi bıraktı şimdi insanlatı piskopat bağımlı yaparak piyasaya sürüyor bu konu araştıran yok arkasında kimler var yok 17 1 Yanıtla
  • Murat Zor:
    Allah a ahirete hesap gününe inanan nesiller lazım bu ülkeye. Eğitim sistemi değişmeli 13 2 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    aile' nın önemi! ve saldım çayıra Allah kayıra kafasıyla hareket eden ebevynlerin sonu. Allah kimseyi evladı ile sınamasın. çok zor durum. 13 1 Yanıtla
  • Yakup Becerikli:
    hocaya yazıklar olsun 7 3 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    L@vuh hiristiyanmış 7 3 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    ailesi bile şikayet etti Halde salmislar 2 1 Yanıtla
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