Sur\'daki Cinayetle Dalga Geçen Umut Başak Tutuklandı

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İstanbul'da işlenen kadın cinayetleriyle alakalı olarak Sosyal medyada suçu övücü mahiyette paylaşımlar yapan şahıs hakkında Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Siber, İstihbarat ve Çocuk Şube Müdürlükleri ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde paylaşımları yapan şahsın U.B.H., isimli şahıs olduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

U.B.H. isimli şahsın sosyal medya üzerinden "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama ve Suçu ve Suçluyu Övme, Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Etme" konularıyla ilgili yapmış olduğu paylaşımlar sonucu şahıs Gerger Çocuk Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

YANINA KALMADI

Gerger Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan şahıs Diyarbakır Çocuk Cezaevine teslim edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Instagram'da 'warlearned' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Başak, Sur canisi olarak bilinen Semih Çelik'in işlediği cinayetleri güzelleyen ifadelerle dikkat çekmişti. Başak, paylaşımlarında, "Sizin bahsettiğiniz kadınlar kim ya? Şu surlardan fırlattıklarımız mı?" şeklinde kadın cinayetlerine yönelik vahim açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çeken bu paylaşımlar, güvenlik güçlerinin harekete geçmesine neden oldu. Yapılan operasyon sonucunda Umut Başak evinde gözaltına alındı ve yaşı nedeniyle Diyarbakır Çocuk Cezaevi'ne sevk edildi.